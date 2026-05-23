Больше 40 процентов такси в России старше 10 лет

По состоянию на 1 апреля 2026 года новых машин возрастом до трёх лет в такси чуть больше пятой части (21,9%). Автомобили, с даты выпуска которых прошло от трёх до десяти лет, составляют 37,3% парка. Оставшиеся 40,8% приходятся на пожилые экземпляры.

Тройку лидеров по маркам составляют отечественная Лада (150,3 тысячи машин, 17% парка), корейские Kia (120,5 тысячи машин, доля 13,6%) и Hyundai (110 тысяч машин, доля 12,4%). Также в топ вошли Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Chery, Haval и Nissan c долей от 7,6% до 2,5%.

Утверждённый перечень допущенных для работы в такси марок и моделей скоро может быть расширен. За последний месяц к нему попросили добавить ещё не поступившие в продажу «Волги», белорусские Belgee (обе марки — бывшие Geely), а также Solaris (бывшие Hyundai и Kia). Накануне стало известно, что Минпромторг включил в список кроссовер Omoda C5 калужской сборки.