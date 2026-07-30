Запрет на экспорт бензина продлили на полгода

Правительство утвердило новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Утверждённый запрет будет действовать с 1 августа. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями.
- Также вывоз топлива из страны разрешили в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи на основании решений правительства.
- Предыдущий запрет на экспорт бензина ввели 2 апреля, он действует до 31 июля. Это было обусловлено ростом мировых цен на нефть из-за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.
- Запрет на экспорт дизельного топлива действует с 8 июля на фоне частичного сокращения объёмов производства из-за атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
Накануне стало известно, что темпы роста цен на бензин в России упали в четыре раза. За период с 21 по 27 июля средневзвешенная цена увеличилась всего на 38 копеек, тогда как неделей ранее прибавка достигла 1,5 рубля.
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