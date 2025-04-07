Запрет на навязывание допов, выпуск УАЗов на Кубе и жёсткие наказания лихачей. Главное за день

Добрый вечер! На Кубе собрали первый товарный УАЗ — внедорожник «Патриот». На местном рынке локализованные машины появятся уже в апреле. Предварительный план продаж — от 350 до 500 машин в год. Теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Уголовное дело за дрифт
В Саратовской области завели уголовное дело на водителя, который устроил дрифт в центре города. Это может закончиться для него лишением свободы. А чуть ранее по аналогичной статье осудили водителя, который выехал на встречную полосу. Разбираемся вместе с юристами в деталях новой практики наказаний лихачей.
Объявления недели
«Гелик» за 100 миллионов, «американистый» Porsche, вековой Ford — эти и другие находки ждут вас в традиционной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру. К просмотру!
Важные новости
- Ремонт автомобилей в России подорожал в 2,5 раза за два года
- Запрет на навязывание допов: закон подписан
- Доходы «Автодора» от платных дорог выросли в полтора раза
- Всё больше автопроизводителей меняют планы из-за новых пошлин Трампа
Почитать (и полюбоваться) перед сном
Подробный тест Honda CR-V: разбираемся во всех плюсах и минусах японского кроссовера, который предлагается в России почти официально и стоит при этом вдвое дороже китайских конкурентов.
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Красивое объявление — это не только интересная машина, но и эмоции, переданные через её фотографии. Оцените семь ярких предложений на Авто.ру, в которых много настроения. И конечно, постарайтесь выбрать лучшее!
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