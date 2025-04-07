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Запрет на навязывание допов, выпуск УАЗов на Кубе и жёсткие наказания лихачей. Главное за день

Что случилось в понедельник, 7 апреля 2025 года
Новости

Добрый вечер! На Кубе собрали первый товарный УАЗ — внедорожник «Патриот». На местном рынке локализованные машины появятся уже в апреле. Предварительный план продаж — от 350 до 500 машин в год. Теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Уголовное дело за дрифт

В Саратовской области завели уголовное дело на водителя, который устроил дрифт в центре города. Это может закончиться для него лишением свободы. А чуть ранее по аналогичной статье осудили водителя, который выехал на встречную полосу. Разбираемся вместе с юристами в деталях новой практики наказаний лихачей.

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600 тысяч рублей за год — и это без тюнинга. Реальный дневник трат на Volvo S60.

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