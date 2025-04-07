Запрет на навязывание допов, выпуск УАЗов на Кубе и жёсткие наказания лихачей. Главное за день

Подробный тест Honda CR-V: разбираемся во всех плюсах и минусах японского кроссовера, который предлагается в России почти официально и стоит при этом вдвое дороже китайских конкурентов.

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