Запасы новых автомобилей в России с начала года не сократились

За первый квартал запасы новых машин на складах представительств и дилеров не уменьшились. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков оценивает их примерно в полмиллиона штук. Постепенно сокращается количество автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска, но им на смену приходят произведённые в 2025-м.
- В январе — марте в России было продано 247 тысяч машин. За тот же период выпущено и ввезено в страну 256 тысяч. С поправкой на экспорт и автомобили, не прошедшие через регистрацию в ГИБДД, получается примерно одинаковое количество.
- Таким образом, оценка стоков не изменилась: около 500 тысяч машин. Из них от 300 до 350 тысяч приходится на китайские марки. Оставшиеся — российские и все остальные. Дилеры постепенно распродают запасы автомобилей прошлых лет выпуска, но склады пополняют экземпляры с 2025 годом в ПТС.
Российский авторынок по итогам марта остался на шестом месте в Европе. За прошлый месяц в стране было продано 79 822 новых автомобиля, что на 45,5% больше, чем в марте 2024-го. Больше всех машин за отчётный период реализовала Великобритания — 357 103 экземпляра, что на 12,4% больше, чем годом ранее.
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