Запасы новых автомобилей в России с начала года не сократились

В январе — марте в России было продано 247 тысяч машин. За тот же период выпущено и ввезено в страну 256 тысяч. С поправкой на экспорт и автомобили, не прошедшие через регистрацию в ГИБДД, получается примерно одинаковое количество.

Таким образом, оценка стоков не изменилась: около 500 тысяч машин. Из них от 300 до 350 тысяч приходится на китайские марки. Оставшиеся

— российские и все остальные. Дилеры постепенно распродают запасы автомобилей прошлых лет выпуска, но склады пополняют экземпляры с 2025 годом в ПТС.