Закрытие салонов китайских марок, как найти идеальную Camry за день и топ брендов автостёкол. Главное за день

Что лучше — выплата по ОСАГО или ремонт? А как направить машину на ремонт по ОСАГО после ДТП или получить денежную компенсацию? И что делать, если страховая выплатила мало? Разбираем вопросы о возмещениях по «автогражданке».

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Вопрос выбора лобового стекла может встать перед автовладельцем в любой момент. Какие нюансы нужно учитывать при поиске стекла на замену и какие производители заслуживают внимания? Рассказываем!