Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Закрытие салонов китайских марок, как найти идеальную Camry за день и топ брендов автостёкол. Главное за день

Что случилось в пятницу, 11 апреля 2025 года
Новости

Добрый вечер! После двух лет лидерства Россия потеряла статус основного импортёра автомобилей из Китая, опустившись на третью строчку. По итогам первых месяцев года поставки машин из КНР сократились на 56%. С этим знанием переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Кларксону – 65 лет!

Пожалуй, самому известному автомобильному журналисту планеты сегодня исполнилось 65 лет. В честь юбилея Джереми мы смахнули пыль с собрания его сочинений, чтобы вспомнить самые едкие, резкие и неполиткорректные высказывания шоумена-петролхэда обо всём на свете.

Поиск идеальной Camry

Обычно в шоу «Осторожно, окрашено» мы показываем, как определять следы серьёзных ДТП и смотанного пробега, чтобы вы увереннее чувствовали себя при выборе подержанного автомобиля. Но на этот раз мы пойдём другим путём — путём покупателя, который задался целью за один день найти хороший автомобиль. Покажем все этапы на примере поиска достойной Toyota Camry с пробегом.

Важные новости

Почитать перед сном

Что лучше — выплата по ОСАГО или ремонт? А как направить машину на ремонт по ОСАГО после ДТП или получить денежную компенсацию? И что делать, если страховая выплатила мало? Разбираем вопросы о возмещениях по «автогражданке»

***

Вопрос выбора лобового стекла может встать перед автовладельцем в любой момент. Какие нюансы нужно учитывать при поиске стекла на замену и какие производители заслуживают внимания? Рассказываем!

Кстати!

Можно остановиться или нет? Неочевидная задача на знание ПДД.

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё