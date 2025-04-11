Замечен таинственный электропикап, созданный на деньги миллиардера Джеффа Безоса

На популярном ресурсе Reddit опубликована фотография ранее неизвестного пикапа, который перевозят на эвакуаторе. Согласно основной, но пока не подтверждённой версии, это первая модель стартапа Slate Auto, основанного в 2022 году. Как пишет TechCrunch, стартап среди прочих финансирует основатель Amazon, миллиардер и один из богатейших людей мира Джефф Безос.
- По данным издания, ближайшая цель стартапа Slate Auto — вывести на рынок недорогой пикап с двухдверной кабиной по цене примерно 25 тысяч долларов. Изображённый на фото автомобиль укладывается в эту концепцию: при относительной компактности он имеет лаконичный, нарочито упрощённый дизайн и лишён радиаторной решётки, что может служить признаком его электрической природы.
- Издание со ссылкой на источники утверждает, что на фото попал один из созданных стартапом прототипов, который привезли в Калифорнию для демонстрации инвесторам. Отдельно отмечается, что компания Slate Auto до настоящего момента была практически неизвестной, хотя в команде стартапа работают выходцы из Ford, GM и Harley-Davidson, а также из Rivian. Массовое производство грузовика планируется запустить в 2026-м. Кроме того, Slate Auto хочет сопроводить его продажи линейками аксессуаров и одежды.
Slate Auto не единственный стартап, разрабатывающий пикап на батарейках. В начале марта американская фирма Telo объявила о скором начале полевых испытаний своего грузовика, основной приметой которого станет необычный бескапотный дизайн.
Электропикап за 25 тысяч долларов — будущий бестселлер?
Само собой, давно ждём таких цен
Нет, будут слабый мотор и небольшой запас хода
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