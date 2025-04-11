Замечен таинственный электропикап, созданный на деньги миллиардера Джеффа Безоса

с двухдверной кабиной по цене примерно 25 тысяч долларов. Изображённый на фото автомобиль укладывается в эту концепцию: при относительной компактности он имеет лаконичный, нарочито упрощённый дизайн и лишён радиаторной решётки, что может служить признаком его электрической природы.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что на фото попал один из созданных стартапом прототипов, который привезли в Калифорнию для демонстрации инвесторам. Отдельно отмечается, что компания Slate Auto до настоящего момента была практически неизвестной, хотя в команде стартапа работают выходцы из Ford, GM и Harley-Davidson, а также из Rivian.

Массовое производство грузовика планируется запустить в 2026-м. Кроме того, Slate Auto хочет сопроводить его продажи линейками аксессуаров и одежды.