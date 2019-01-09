В линейке Opel Zafira появился 9-местный микроавтобус

Марка Opel представила микроавтобус Zafira Life – перелицованный вариант автомобилей альянса PSA, продающийся под названиями Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota ProAce Verso. При этом семиместный минивэн Opel Zafira, выпускаемый с 2011 года, остался в линейке Opel на европейском рынке.
От близнецов Citroen, Peugeot и Toyota новинка отличается решёткой радиатора, начинкой фар и, конечно же, эмблемами. Zafira Life предлагается в трёх вариантах длины: 4,6, 4,95 или 5,3 метра. В базовой модификации установлены стандартные два ряда сидений, а две удлинённые версии опционально оснащаются третьим рядом – максимальное число мест достигает девяти.
Гамма двигателей переднеприводного Opel Zafira Life пока не обнародована, но вряд ли стоит ждать серьезных отличий от французских моделей. Они оснащаются 1,5-литровыми турбодизелями мощностью 102 л.с. или 120 л.с., а также двухлитровыми дизельными моторами в двух вариантах – 150 л.с. или 177 л.с.. Обещают появление полноприводной модификации от компании Dangel, а в 2021 году представят электрическую версию микроавтобуса.
Opel Zafira Life, как и три других близнеца, построены на платформе EMP2.
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Производство новинки наладят на заводе в Великобритании (Citroen, Peugeot и Toyota собирают во Франции), где раньше делали предшественника – Opel Vivaro, который являлся перелицованной версией Renault Trafic.
Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller для российского рынка собираются на заводе в Калуге.
Марка Opel принадлежит PSA с 2017 года.
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