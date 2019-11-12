В России сертифицированы две модели Opel

Росстандарт опубликовал документы на микроавтобус Opel Zafira Life и фургон Vivaro. Сертификаты оформили по упрощённой схеме, вписав новинки к аналогичным моделям Citroen и Peugeot, которые с 2017 года продаются на российском рынке. Все автомобили будут собирать в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.
Согласно сертификационным документам, Opel Zafira Life предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях. Микроавтобус оснащается на выбор двумя турбодизельными двигателями: 1,6-литровым мощностью 95 л.с. или двухлитровым на 150 сил. Базовый мотор сочетается с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, а старший – с «механикой» или «автоматом» с шестью передачами.
Грузовой Opel Vivaro получил дефорсированную до 90 сил версию турбодизеля 1.6, а для 150-сильного двигателя недоступна версия с автоматической коробкой передач. В зависимости от модификации грузоподъёмность модели составляет от 800 до 1300 килограммов. Тип привода у Опелей – только передний.
В список доступного оборудования Opel Zafira Life и Vivaro входят передние электростеклоподъёмники, система стабилизации, подушка безопасности водителя, система контроля давления в шинах, климат-контроль, боковые подушки безопасности и задние парктроники.
Весной компания Opel сообщила, что возобновит продажи автомобилей в России в четвёртом квартале 2019 года. Помимо микроавтобуса и фургона, в российских дилерских центрах появится кроссовер Grandland X, построенный на базе Peugeot 3008, но сертификат на эту модель пока не оформлен.
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