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В России сертифицированы две модели Opel

Микроавтобус Zafira Life и фургон Vivaro будут собирать в Калуге
Новости
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Росстандарт опубликовал документы на микроавтобус Opel Zafira Life и фургон Vivaro. Сертификаты оформили по упрощённой схеме, вписав новинки к аналогичным моделям Citroen и Peugeot, которые с 2017 года продаются на российском рынке. Все автомобили будут собирать в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

  • Согласно сертификационным документам, Opel Zafira Life предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях. Микроавтобус оснащается на выбор двумя турбодизельными двигателями: 1,6-литровым мощностью 95 л.с. или двухлитровым на 150 сил. Базовый мотор сочетается с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, а старший – с «механикой» или «автоматом» с шестью передачами.

Opel Vivaro
Opel Vivaro

  • Грузовой Opel Vivaro получил дефорсированную до 90 сил версию турбодизеля 1.6, а для 150-сильного двигателя недоступна версия с автоматической коробкой передач. В зависимости от модификации грузоподъёмность модели составляет от 800 до 1300 килограммов. Тип привода у Опелей – только передний.

  • В список доступного оборудования Opel Zafira Life и Vivaro входят передние электро­стекло­подъёмники, система стабилизации, подушка безопасности водителя, система контроля давления в шинах, климат-контроль, боковые подушки безопас­ности и задние парктроники.

Весной компания Opel сообщила, что возобновит продажи автомобилей в России в четвёртом квартале 2019 года. Помимо микроавтобуса и фургона, в российских дилерских центрах появится кроссовер Grandland X, построенный на базе Peugeot 3008, но сертификат на эту модель пока не оформлен.

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#Минивэны#Opel#Vivaro#Zafira
Комментарии
Комментарии1
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12 ноября 2019
Конечно да, если только ценник не будет как в европе, а так задолбали уже жти аутлендеры с говновариаторами, ниссаны х трейлы, и мазды со слазиющей краской, облазиющими рулями на 80 тыс пробега, лопающимися стеклами от голубиного говна. Опель позвони мне первым, я надебст качество как у последних авто мокк, антар? Антару до сих пор зраню а японца сдам в трейд ин не раздумывая
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