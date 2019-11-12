В России сертифицированы две модели Opel

Росстандарт опубликовал документы на микроавтобус Opel Zafira Life и фургон Vivaro. Сертификаты оформили по упрощённой схеме, вписав новинки к аналогичным моделям Citroen и Peugeot, которые с 2017 года продаются на российском рынке. Все автомобили будут собирать в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.