Автозаводы Санкт-Петербурга впервые за 14 месяцев сократили производство

В мае 2019 года три петербургских автозавода — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — выпустили 29 тысяч автомобилей — на 9% меньше, чем годом ранее. Это первое снижение объёмов производства с марта 2018 года, сообщает «Auto-Dealer-СПб».



Причиной сокращения послужило малое количество рабочих дней последнего месяца весны. В мае 2018 года их было 20.

Однако по итогам пяти месяцев 2019 года зафиксирован подъём производства. За это время было собрано 150,3 тысячи легковых автомобилей — на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Этот показатель опережает общероссийский рост производства (плюс 2,1%) и продажи, которые по итогам пяти месяцев оказались ниже уровня января-мая 2019 года (минус 6,7% по данным АЕБ и минус 17,9% по данным реальных регистраций автомобилей).



За первые пять месяцев доля новых легковых автомобилей, выпущенных петербургскими заводами, достигла отметки 24,5% — на 0,4% больше, чем в январе-мае 2018 года. В мае 2019-го Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Nissan Qashqai, Toyota Camry и RAV4 попали в десятку самых продаваемых автомобилей в своих классах.

