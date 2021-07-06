Самый дорогой ВАЗ в России выставили на продажу на Авто.ру. За универсал ВАЗ-2102 продавец просит 10 миллионов рублей.
- «Цена указана правильно», — отмечается в описании. Подтвердил это и сам владелец. Для сравнения: добавив миллион с небольшим, сегодня можно заказать новейший Mercedes-Benz S‑класса.
- ВАЗ-2102 выставлен на продажу в Тольятти. Машина 1984 года выпуска проехала всего 87 километров. У неё был один владелец. Двигатель стандартный: объёмом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы, сопряжённый с 4‑ступенчатой механической коробкой.
- Про автомобиль сказано, что он никогда не ставился на учёт. Более того, не проходил он и предпродажную подготовку. Заводские пломбы отсутствуют только на водительской двери и капоте. Как можно убедиться по фотографиям, кузов и салон находятся в идеальном состоянии.
- В начале года на Авто.ру выставляли другую «капсулу времени» — ВАЗ-2106 1995 года выпуска. Автомобиль оценили в 4 миллиона рублей. Уникальность машины продавец из Тольятти объяснил наличием заводских пломб. У «шестёрки» также не было предпродажной подготовки, и она не ставилась на учёт.
И что брать будем?
Добавим на новый S-класс
ВАЗ-2102
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