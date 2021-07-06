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Самый дорогой ВАЗ в России выставили на продажу

За универсал ВАЗ-2102 продавец просит 10 миллионов рублей
Новости
147

Самый дорогой ВАЗ в России выставили на продажу на Авто.ру. За универсал ВАЗ-2102 продавец просит 10 миллионов рублей.

  • «Цена указана правильно», — отмечается в описании. Подтвердил это и сам владелец. Для сравнения: добавив миллион с небольшим, сегодня можно заказать новейший Mercedes-Benz S‑класса.
  • ВАЗ-2102 выставлен на продажу в Тольятти. Машина 1984 года выпуска проехала всего 87 километров. У неё был один владелец. Двигатель стандартный: объёмом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы, сопряжённый с 4‑ступенчатой механической коробкой.
  • Про автомобиль сказано, что он никогда не ставился на учёт. Более того, не проходил он и предпродажную подготовку. Заводские пломбы отсут­ствуют только на водительской двери и капоте. Как можно убедиться по фото­графиям, кузов и салон находятся в идеальном состоянии.
  • В начале года на Авто.ру выставляли другую «капсулу времени» — ВАЗ-2106 1995 года выпуска. Автомобиль оценили в 4 миллиона рублей. Уникаль­ность машины продавец из Тольятти объяснил наличием заводских пломб. У «шестёрки» также не было предпродажной подготовки, и она не ставилась на учёт.

И что брать будем?

Добавим на новый S-класс
ВАЗ-2102
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#Найдено на Авто.ру#LADA (ВАЗ)#2102
Комментарии
Комментарии147
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6 июля 2021
Помню 4 года назад свою квартиру продавал, выставил ее по рынку за 3.8М и ушла она за неделю, а сосед продавал (точнее продает) аналогичную но с ремонтом за 6М (!), в итоге я уже ипотеку за новую выплатил, а он все еще продает свою, правда уже за 6.5М. В итоге он ее уже 6-й год продает. Это я к чему - как ни странно, но идиотов, каких мало, вокруг нас очень много...
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2
7 июля 2021
Тачка не новая глушитель не родной, и лак свежий.
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1
7 июля 2021
нет там лака от слова совсем ) в те года автомобили ,наши красили акрилом )думаю что и с глушителем ваши познания такие же как и с лаком )
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8 июля 2021
Он совсем еба.улся??
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8 июля 2021
У меня тушенка есть 71 года выпуска, в гараже нашел, раритет! (тоже банка консервная). Отдам за 5 лямов!!! Совсем даром, себе в убыток
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2
6 июля 2021
Хотеть то он хочет... Да кто ж ему, во вменяемом состоянии, даст то?...
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6 июля 2021
Самым дорогим этот ВАЗ станет, когда его купит кто-то более невменяемый, чем продавец. А пока это обычное ведро в хорошем состоянии
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1
6 июля 2021
для богатых коллекционеров!!! нам, нищебродам, этого не понять))))
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2
6 июля 2021
Сомнительное вложение) за эти деньги можно приобрести реально коллекционных немцев или американцев 50-60гг. Но я думаю, что эта машина найдет своего владельца скорее всего в каком-нибудь 05, регионе будет стоять под алычей во дворе))
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2
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6 июля 2021
10 лямов за консервную банку, пусть даже и новую... Охренеть!!! Хозяин машины всех за конкретных идиотов держит.
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2
7 июля 2021
Боюсь он сам ,конкретный идиот
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6 июля 2021
Её цена 50т какой 10лямов нашли антиквариат
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2
7 июля 2021
Согласен с Вами на 100
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2
6 июля 2021
Я понимаю ещё где-то миллион, но 10??????
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3
6 июля 2021
МУЖИК ОСТЕПЕНИСЬ И УГОМОНИСЬ
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3
6 июля 2021
у этой телеги нет никакой коллекционной ценности , потому что их как грязи, новые регулярно находят в забытых гаражах
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6 июля 2021
Тема оригинального домкрата не раскрыта , на месте он , нет ? Может отдельно попробовать продать . Тыщ за сто .
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11 июля 2021
А пусть покажет оригинальный техпаспорт от этой машины.
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7 июля 2021
Согласен, ценник не маленький, но вступлюсь немного за продавца. Я собираю монеты, наверняка и здесь есть нумизматы, не дадут соврать. Есть монеты разного качества есть в идеале даже штемпель от пресса ещё виден, мкажен не ходила она ещё по рукам) это достойное качество достаточно дорого стоит, а есть ещё и пруф качество, это когда муха на садилась запа как ована в пластик, так такие монеты сразу во многом дороже ценятся. Здесь тоже история, есть машина ухоженная, а это пруф...но ценник реально высок. Но может есть коллекционер фанат)
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7 июля 2021
Смысл в этой машине?открыл все двери, цена уже будет в 2 раза меньше, проехал 1 тысячу км и цена уже около 2 лямов максимум
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7 июля 2021
Ну еб......х еще очень много!
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7 июля 2021
Антиквариат, это 20х годов, например. А это просто груда метала
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7 июля 2021
Бюджетный стоит столько сколько на нем можно проехать-100000км/руб
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7 июля 2021
Ваз2101 1971года ещё может быть?
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7 июля 2021
Супер жадность!
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7 июля 2021
Мне 68лет всю житуху на авто но как можно ее содержать и где что нет ржавчины Это авто собрали в наше время по запчастям можно определить
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8 июля 2021
у меня ваз 21013. 87го. экспортный вариант. там такая обработка кузова. огого. конечно кое где есть пятнышки. но внутри. по порогам. всё беленько(светло.бежевая) стоит с 92го в сухом гараже.
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11 июля 2021
Сказочник, сколько у меня было копеек, ни одной не видел обработанной, сам лично разбирал салон и все промазывал суриком и пушсалом с мовилем. А еще раньше только отработкой обрабатывали, не было тогда консервантов.
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12 июля 2021
в 86 13 прекратили выпускать-сказочник у меня тоже была 1985 на экспорт шли-одну дед тормознул и мне(была такая возможность)-никто их не обрабатывал-только сам
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12 июля 2021
Ни грамма он не сказочник. Первая машина у меня была 2108 1987 года реэкспорт из Франции пригнали ее в 1997 в Самару, там я ее и приобрел, сразу на подъемник....Так вот обработана была по днищу --это надо было видеть (на заводе для Европы) мама не горюй, я такого после нее видел только у старых немцев и японцев,. Ни одного пятнышка рыжего не было. Понятно что эта двоечка новодел, но насчет обработки днища на экспорт делали качественно, но это вполне можно и подделать, благо сейчас материала для этого немеряно.
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7 июля 2021
Если это стойт 10 лямов то Мерседес S класса должен стойть 2 миллиарда !
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7 июля 2021
Даром не нужен этот хлам
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7 июля 2021
Я не знаю зачем ЭТО вообще обсуждать, какой то вброс конченный, авто ру, мэйл ру))) лишь бы идиотов возбудить)))
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8 июля 2021
Как видишь, ты возбудился
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7 июля 2021
Невижу смысла продовать эту машину за такие деньги,ей цена максимум если только новая 500 тысяч,но не более,она не вечная, ездить начнёшь сгниет!
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1
8 июля 2021
Это ж для коллекции, а не ездить)
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1
9 июля 2021
10 000 р ей цена
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11 июля 2021
Какие 500000! Я за 500000 взял зимои volvo s 80 2011
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11 июля 2021
Она уже сгнила, где ее хранили, в сушильной камере, но и там тряпка в труху превратится и пластик осыпется.
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8 июля 2021
Два нолика в ценнике лишние точно. Купить редкую и очень ценную с точки зрения советского человека двойку и не ездить? В СССР? Да бабушке своей эту байку пусть расскажет!
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8 июля 2021
Скорее всего уже была тачка, а тут очередь на покупку подошла. Вот и приобрёл до лучших времен.<br />Сам наверное ездил на чем нибудь с зарубежной помойки-оно всяко круче таза было.
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11 июля 2021
Не было тогда выбора и машин, за радость хоть запорожец было купить, а вы не ездил.
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8 июля 2021
Массовый, бюджетный и ни разу не культовый авто, более-менее свежий к тому же. Вышло чуть ли не 700 000 экземпляров.<br />Ладно бы одна из первых 1971 года выпуска, но не последних годов же
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8 июля 2021
Дороговато для этого года. Хотя если всё оригинал знатоки и ценители оценят.
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9 июля 2021
Она мне даже даром не нужна.
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9 июля 2021
Ваз 2102 это хорошо но продавец больной на всю голову 10млн
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9 июля 2021
Возможно это продавец Андрей, у него действительно что-то с пониманием цен сложно.
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9 июля 2021
ФЕЙК!!! верёвочка со временем на пломбах желтеет, а тут белая, как будто в вакуме хранилась, мы один раз купили гараж а там копейка 15км пробега, так мы её уазиком из гаража выдирали, всё настолько ржавое было
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1
9 июля 2021
Да и где резиновый мешочек для стеклоомывателя? С ним со временем ничего не случается, а тут бак стоит
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11 июля 2021
100%это так !!!
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1
11 июля 2021
Алексей, брал ВАЗ 21011 в 1980 году. На омывателе уже стоял бачок...
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11 июля 2021
Точное замечание и лягушка омывания стекла под ногой, а не на руле.
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9 июля 2021
Zect
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10 июля 2021
кому это старое говно нужно??? Лично мне даже даром не нужна
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12 июля 2021
Не взял бы, даже если бы приплатили!!!;))))
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12 июля 2021
Не взял бы, даже если бы приплатили!!!;))))
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10 июля 2021
Это хорошая подделка , так как через 4 года ни один эксперт не подтвердит когда машина была покрашена синтетической эмалью , так как при покраске ее нагревают , а сохранять машину можно в разных условиях , пломбы так же можно подтелать не сложно , а дураков хватает, так как нигде не сохранилось реально авто СССР , да и никому это не надо было хранить машину 40 лет в вакуме, или в полиэтиленовой пленке без воздуха .
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10 июля 2021
Лично мое мнение, что это бред, покупать такой авто за эти деньги! Раритет??? Думаю, что это ведро, на котором просто не ездили!)) Понимаю, когда редкий авто продают, а это... Ну пломбы, ну не эксплуатировался... Да в регионах такого добра ещё хватает! Ну, может какой то безумный коллекционер с кучей бабосиков и купит ради прикола))
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10 июля 2021
Согласен
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11 июля 2021
Нормально там сотрудники завода сейчас бабла поднимут
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11 июля 2021
Я думаю покупатель останется инкогнито. И цена выставлена на дурака.
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11 июля 2021
В дурдоме валенки е...бут и хвалят .просил бы уже 100 Лямов
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11 июля 2021
встречаются 2 блондинки одна говорит. -А ты чё такая задумчивая? -Да вот думаю встретить фею,попросить у неё 100тыс. долларов. Вторая говорит-А чё не миллион. -Ну миллион как-то нериально!
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11 июля 2021
А шестерку-то купили за 4 млн или нет?
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11 июля 2021
Да, по тем временам это была машина... Но время берет своё. Ваз 2101 1975г.в. В отличном состоянии только стёкла, хотя заводится.
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11 июля 2021
Это когда ставили пломбы на двери, новодел точняк, не было в наше время никаких пломб на автомобиле. Маркетинговый ход.
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11 июля 2021
Глушитель новый не жигулевский, обработка снизу современная, не обрабатывали так в то время, так что это новодел.
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12 июля 2021
согласен
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12 июля 2021
Совершенно верно!
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12 июля 2021
Найти машину для себя
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12 июля 2021
а пломбы у брехуна в зубах?
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12 июля 2021
Кому нужен этот хлам ?
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12 июля 2021
Некрофилия
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12 июля 2021
Я свою за 30 продал 2102, мужик купил прицеп тягаться вот их реальная стоимость
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12 июля 2021
Какая капсула? Счётчик на этих машинах скрутить как нефик делать.
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12 июля 2021
продавец дегенерат
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12 июля 2021
Есть 21063 1987 г. выпуска, темно коричневая. Хочу продать.
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12 июля 2021
Совсем ёбу дались?
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12 июля 2021
Новодел. Но очень высокого качества. <br />1. Пробег явно скручен (2-й и 3-й нули сверху &quot;вылезли&quot;).<br />2. Куда проходит нитка от пломбы (если не вокруг и не сквозь уплотнитель двери, то что пломбируется)<br />3. ТЖ явно свежая, за 37 лет тогдашняя &quot;Нева&quot; почернеть должна, напитавшись воды. <br />4. Бирка на ключах явно китайская из 2000-х, не раньше.<br />5. Нет фото документов (пусть и с замазанными фио и адресами)<br />6. Аккум родной на вид, но клеммы подозрительно чистые (должны были покрыться шубой) за столько лет.<br />7. Продолжать можно долго, есть ли смысл. Кто знаком с армейским НЗ, тот знает, что такое консервация техники, хранение и расконсервация её. Здесь ни первого, ни второго, ни третьего. Если авто не ставили на учёт, то значит скорее всего легально и не производили, по крайней мере на конвейере.
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12 июля 2021
выпускной коллектор ржавый, а штаны к нему новые прикручены )))
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12 июля 2021
1) Цвет не заводской. Не было такого в 1984-м.<br /><br />2) Эмблема на решётке радиатора от ВАЗ-21011/21013. На &quot;двойку&quot; ставилась эмблема от ВАЗ-2101.<br /><br />3) Спидометр тоже от ВАЗ-21011. <br /><br />Это только то, что бросилось в глаза при первом же беглом взгляде на машину.
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12 июля 2021
Да даже если бы было вообще ни к чему не подкопаться, на кой оно, с 64л.с. и БЕЗ КОНДЕЯ? Плестись потея за 10 мультов? А кепку в придачу дают?
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12 июля 2021
Да даже если бы было вообще ни к чему не подкопаться, на кой оно, с 64л.с. и БЕЗ КОНДЕЯ? Плестись потея за 10 мультов? А кепку в придачу дают?
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12 июля 2021
Да при чем здесь кондиционер или что-то еще из опций современных автомобилей? В продаже уникальный экземпляр жигулей в оригинальной комплектации. Тут все заключается в каких-то не умных действиях продавца.
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12 июля 2021
Единственное во что можно поверить, то что все авто варованные
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12 июля 2021
Единственное во что можно поверить, то что все авто когда то угнали
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12 июля 2021
Единственное во что можно поверить, то что все авто ворованые
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12 июля 2021
Фото №9 то, что справа... Около шва какие-то вмятины. Цвета не было такого у Двоек.
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12 июля 2021
Была такая у папы моего в 1983 году. Диски не родной цвет, спидометр 21011, торпеда под дерево тоже 21011, подфарники должны быть белые, фонаря заднего хода не было и в помине, надпись Жигули была металлическая, а эта от 2103, решетка радиатора 21011, эмблема 2103 или 06. На дверях кармашки были с заклепкой посередине. И точно не было вакуумного октан-корректора. Смущают еще отверстия под задний номер, до 1984 были под старые номера (три отверстия).
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12 июля 2021
Ни грамма он не сказочник. Первая машина у меня была 2108 1987 года реэкспорт из Франции пригнали ее в 1997 в Самару, там я ее и приобрел, сразу на подъемник....Так вот обработана была по днищу --это надо было видеть (на заводе для Европы) мама не горюй, я такого после нее видел только у старых немцев и японцев,. Ни одного пятнышка рыжего не было. Понятно что эта двоечка новодел, но насчет обработки днища это вполне можно и подделать, благо сейчас материала для этого немеряно.
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12 июля 2021
Цена для такой машины, человеческая глупость. Да, машина хорошая в плане её ценности как раритетного экземпляра советского автопрома. Но цена не выдерживает никакой критики. Это глупость и стеб одновременно. Никто её никогда за десять миллионов рублей не купит. Нужно быть идиотом чтоб позволить себе приобрести эту двойку за такие деньги соответствующие целому состоянию. Бред в общем. Даже комментировать дальше не хочется.
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12 июля 2021
Бред всивой кобылы! Не могла она так хорошо сохраниться видел я много ираритетных машин с пробегом от 10 ти тыщ км до х. з сколько кругов прям состояние через чур идеальное очень мало ржавчины уплотнители стекол блестят как новые нет ни трещин от времени ни выступающей ржавчины да и видео окрашена не так давно при чем местами очень грубо, краска не выцвела даже ни сколько резинки на реактивных тягах чёрные без трещин нет расслоиашейся резины от старости как например видел 421 москвич с пробегом ну 50 тыщ вот там была и ржавчина и потресканые резинки при чем да и лкп была не сильно но выгоревшая так же была ржавчина в подкапотном пространстве на узлах и агрегатах вот это да! А здесь так себе китайская подделка от делать нех.. й!))
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