За три года выплаты по ОСАГО выросли на 43 процента

В РСА указали на риски дестабилизации сегмента ОСАГО из-за падения рентабельности. За отчётный период уровень выплат с учётом расходов на ведение дел достиг 99,5%, то есть страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая эквивалентна собранным страховым премиям.

Общая сумма выплат за первые пять месяцев 2026 года достигла 112,5 миллиарда рублей. В ближайшее время на рынке ожидается дополнительный рост выплат примерно на 8% в связи с предстоящим вступлением в силу изменений в порядок определения средних цен на запчасти,

утверждённых

Банком России. По отдельным автомобильным брендам данный прирост может оказаться более существенным.