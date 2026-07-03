За три года выплаты по ОСАГО выросли на 43 процента

Средняя выплата по ОСАГО за январь — май увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 43,7% за последние три года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). По итогам пяти месяцев средняя выплата достигла 120 775 рублей, а в мае составила 128 950 рублей.
- В РСА указали на риски дестабилизации сегмента ОСАГО из-за падения рентабельности. За отчётный период уровень выплат с учётом расходов на ведение дел достиг 99,5%, то есть страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая эквивалентна собранным страховым премиям.
- Общая сумма выплат за первые пять месяцев 2026 года достигла 112,5 миллиарда рублей. В ближайшее время на рынке ожидается дополнительный рост выплат примерно на 8% в связи с предстоящим вступлением в силу изменений в порядок определения средних цен на запчасти, утверждённых Банком России. По отдельным автомобильным брендам данный прирост может оказаться более существенным.
- В опубликованном страховщиками отчёте приводятся и другие данные. Так, за пять месяцев текущего года средняя премия выросла на 3,9% и составила 7577 рублей, а майское значение зафиксировано на уровне 7654 рублей. Отмечается, что текущая стоимость страхования остаётся ниже уровня аналогичного периода 2023 года, когда полис в среднем стоил 7710 рублей.
- За пять месяцев 2026 года было заключено 28 миллионов договоров ОСАГО, а совокупный объём собранных премий за этот период составил 135 миллиардов рублей. Из этого объёма 10,4 миллиона страховок пришлось на краткосрочные договоры со средней стоимостью 209 рублей за один документ. Доля оформления ДТП по европротоколу выросла на 1%, до 41,7%.
Днём ранее глава РСА Евгений Уфимцев озвучил прогноз, согласно которому средние выплаты вырастут на 8–9%. Сами полисы ОСАГО подорожают на 5–6%. При этом запчасти играют не такую значимую роль в стоимости страховки.
Сколько стоил ваш последний полис ОСАГО?
Меньше, чем в прошлом году: страховщики бьются за аккуратных водителей
Столько же, цена вообще не изменилась
Немного дороже, но в пределах разумного
Ощутимо дороже, тарифы для меня выросли
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