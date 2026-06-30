ЦБ меняет правила расчёта расходов на ремонт по ОСАГО: средняя выплата увеличится

Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчёте средней стоимости запчасти не будут учитываться цены её аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнёт действовать с 11 июля 2026 года и, по оценкам ЦБ, повлечёт за собой рост средней выплаты по ОСАГО на 10%.
- ЦБ опубликовал указание № 7352-У от 14 мая 2026 года, которое вносит изменения в положение «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства». Этим документом из перечня стоимости запчастей исключаются цены, составляющие менее 30% от цены оригинала.
- Другое нововведение касается учёта затрат на детали одноразового использования — уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие элементы страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объёме. Пока же действует лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали.
- Редакции справочников с учётом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев.
С 19 июня вступили в силу новые справочники средней стоимости запасных частей. Согласно актуализированным данным, средняя стоимость деталей увеличилась на 2,8% по сравнению с предыдущей версией документа.
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