ЦБ меняет правила расчёта расходов на ремонт по ОСАГО: средняя выплата увеличится

Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчёте средней стоимости запчасти не будут учитываться цены её аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнёт действовать с 11 июля 2026 года и, по оценкам ЦБ, повлечёт за собой рост средней выплаты по ОСАГО на 10%.