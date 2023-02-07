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Старый VW Golf ушёл с молотка за стоимость двух новых Мерседесов

За ничем не примечательный Golf GTI выпуска 1992 года предложили на аукционе 87 тысяч долларов. Это вдвое выше предыдущего ценового рекорда, установленного аналогичной моделью на этой площадке
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На аукционе Bring a Trailer завершились торги за Volkswagen Golf GTI 1992 года. Финальная ставка оказалась необычно высокой — 87 тысяч долларов. За эти деньги в США можно приобрести, например, два седана Mercedes-Benz C-класса в базовой комплектации. При этом сам автомобиль ничем не примечателен: трёхдверка находится в неплохом состоянии, но успела проехать более 85 тысяч километров.

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  • Хэтчбек укомплектован двухлитровым мотором на 134 л.с. и 180 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. В оснащение VW Golf GTI включены колёсные диски BBS на 15 дюймов, кресла Recaro с тканевой отделкой, люк, кондиционер и кассетная магнитола Philips.
  • Автомобиль изготовили для рынка США, но через несколько лет после продажи первому владельцу его перевезли в Европу. В Северную Америку хот-хэтч вернулся лишь в прошлом году.
  • Volkswagen выпускала для Северной Америки Golf GTI с таким двигателем в период с 1990 по 1992 год, но назвать эту версию коллекционной ценностью нельзя. По некоторым данным, общий тираж Golf GTI второго поколения превысил 600 тысяч экземпляров.
  • Именно этот автомобиль, помимо большого пробега, отличается повреждённым в некоторых местах лакокрасочным покрытием. Из-за этого очень высокая финальная ставка вызвала недоумение следивших за ходом торгов комментаторов: итоги торгов называли «безумными», «ошеломительными» и «смехотворными». Кроме того, подчёркивалось, что за аналогичные деньги на этом аукционе можно приобрести Porsche 911 или Ferrari 360 Modena.
  • Согласно статистике самого аукциона, предыдущий рекорд цены за Golf GTI второго поколения был зафиксирован в марте 2022 года и составил 42,5 тысячи долларов.

Летом 2021 года на продажу выставляли Golf GTI в заметно лучшем состоянии. С момента схода с конвейера в 2002 году автомобиль проехал всего 13 километров, при этом принадлежал к ограниченной спецсерии, созданной в честь 25-летнего юбилея модели.

Как считаете, оправдана такая цена за обычный VW Golf?

Конечно, это классика — дальше только дорожать будет
Нет, что-то тут не то

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#Спорткары#Аукционы#Volkswagen#Golf GTI
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