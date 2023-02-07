Старый VW Golf ушёл с молотка за стоимость двух новых Мерседесов

На аукционе Bring a Trailer завершились торги за Volkswagen Golf GTI 1992 года. Финальная ставка оказалась необычно высокой — 87 тысяч долларов. За эти деньги в США можно приобрести, например, два седана Mercedes-Benz C-класса в базовой комплектации. При этом сам автомобиль ничем не примечателен: трёхдверка находится в неплохом состоянии, но успела проехать более 85 тысяч километров.
- Хэтчбек укомплектован двухлитровым мотором на 134 л.с. и 180 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. В оснащение VW Golf GTI включены колёсные диски BBS на 15 дюймов, кресла Recaro с тканевой отделкой, люк, кондиционер и кассетная магнитола Philips.
- Автомобиль изготовили для рынка США, но через несколько лет после продажи первому владельцу его перевезли в Европу. В Северную Америку хот-хэтч вернулся лишь в прошлом году.
- Volkswagen выпускала для Северной Америки Golf GTI с таким двигателем в период с 1990 по 1992 год, но назвать эту версию коллекционной ценностью нельзя. По некоторым данным, общий тираж Golf GTI второго поколения превысил 600 тысяч экземпляров.
- Именно этот автомобиль, помимо большого пробега, отличается повреждённым в некоторых местах лакокрасочным покрытием. Из-за этого очень высокая финальная ставка вызвала недоумение следивших за ходом торгов комментаторов: итоги торгов называли «безумными», «ошеломительными» и «смехотворными». Кроме того, подчёркивалось, что за аналогичные деньги на этом аукционе можно приобрести Porsche 911 или Ferrari 360 Modena.
- Согласно статистике самого аукциона, предыдущий рекорд цены за Golf GTI второго поколения был зафиксирован в марте 2022 года и составил 42,5 тысячи долларов.
Летом 2021 года на продажу выставляли Golf GTI в заметно лучшем состоянии. С момента схода с конвейера в 2002 году автомобиль проехал всего 13 километров, при этом принадлежал к ограниченной спецсерии, созданной в честь 25-летнего юбилея модели.
Как считаете, оправдана такая цена за обычный VW Golf?
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