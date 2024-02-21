Редчайший BMW M1 цвета Polaris выставили на торги

Общее количество собранных купе — около 450 единиц, но на дороги общего пользования допущено лишь 399. Остальные собирались как трековые машины первоначально для собственного монокубка BMW,

а позже для престижных гонок на выносливость. Только три дорожных M1 были с завода окрашены в серебристые цвета,

при этом выставленный на продажу экземпляр отличается уникальным оттенком под названием Polaris.