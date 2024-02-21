Редчайший BMW M1 цвета Polaris выставили на торги

В начале марта на аукционе RM Sotheby’s в Майами выставят на продажу один из суперкаров BMW M1. Всего было выпущено около 400 дорожных автомобилей этой модели, но именно этот экземпляр называют уникальным за редчайший цвет кузова. За купе с относительно небольшим пробегом аукционисты рассчитывают выручить от 750 до 950 тысяч долларов.
- BMW M1 считается одним из самых известных спорткаров в истории BMW, так как по сути является первой моделью, разработанной силами «подразделения М». При этом известно, что на первом этапе в проектировании M1 участвовали компания Lamborghini и итальянский инженер Джанпаоло Даллара, а завершали разработку при помощи группы инженеров, ранее работавших в Санта-Агата Болоньезе.
- Общее количество собранных купе — около 450 единиц, но на дороги общего пользования допущено лишь 399. Остальные собирались как трековые машины первоначально для собственного монокубка BMW, а позже для престижных гонок на выносливость. Только три дорожных M1 были с завода окрашены в серебристые цвета, при этом выставленный на продажу экземпляр отличается уникальным оттенком под названием Polaris.
- Собрали его в феврале 1981 года. Первоначально спорткар был куплен во Франции, но уже через два года перевезён в Японию, где и оставался более 20 лет, после чего сменил место жительства на Бельгию. Утверждается, что вся история автомобиля прилежно задокументирована, а общий пробег на данный момент составляет немногим более 17 тысяч километров. Спорткар располагает сертификатом BMW Classic.
В январе на одном из онлайн-аукционов один из BMW M1 был продан заметно дешевле — за 552 тысячи долларов. Автомобиль также отличался относительно скромным пробегом, но один из предыдущих его владельцев изменил оформление кузова спорткара, а также снабдил его интерьер современным оборудованием.
Идёт BMW M1 такой цвет?
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Нет, слишком скромно
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