За 44-летний BMW дают больше 300 тысяч долларов — это один из 400 дорожных M1

На аукционе Bring a Trailer подходят к концу торги за одну из самых харизматичных и редких моделей BMW — купе M1. Всего баварцы в содружестве с итальянскими партнёрами собрали около 450 таких машин, 50 из которых были предназначены только для гоночных трасс. Экземпляр, выпущенный в 1980 году, уже оценили в 303 тысячи долларов не в последнюю очередь из-за относительно скромного пробега.
- Принято считать, что на первом этапе разработки спорткара в проекте участвовала компания Lamborghini, обладавшая инженерными компетенциями в создании среднемоторных машин. Однако ряд разногласий привёл к разрыву соглашения. Тем не менее итальянские специалисты всё же приложили руку к BMW M1.
- К примеру, шасси спорткара создано под руководством Джанпаоло Даллара, а автором клиновидного дизайна стал Джорджетто Джуджаро, вдохновлявшийся образом концепта BMW Turbo 1972 года. Кроме того, в окончательной доводке автомобиля участвовала группа выходцев из Lamborghini.
- Дорожные BMW M1 оснащались 3,5-литровым шестицилиндровым мотором, который развивал 277 л.с. и 330 Нм и работал вместе с пятиступенчатой механической коробкой.
- Выставленным на продажу автомобилем в последние годы практически не пользовались. Продавцу спорткар принадлежит с 2016 года, но за время владения он увеличил пробег примерно на 150 километров. Всего же с момента производства BMW M1 проехал порядка 20 тысяч километров и регулярно не только обслуживался, но и ремонтировался, включая реставрацию некоторых элементов, потерявших заводской внешний вид. Кроме того, спорткару несколько обогатили комплектацию, установив электростеклоподъёмники, кондиционер и кассетную магнитолу Becker, а также украсили кузов полосами в фирменных цветах BMW M и передним бампером в стиле гоночного M1 Procar.
Возможно, именно неоригинальность этого экземпляра служит причиной относительно невысокой нынешней ставки. В 2021 году на этой же онлайн-площадке был продан экземпляр с пробегом вдвое больше, но полностью в оригинальном состоянии и с сертификатом BMW Classic. За него выложили 561 тысячу долларов.
Как относитесь к доработке такой автомобильной классики?
Частный автомобиль, владелец может делать, что хочет
Такой раритет надо содержать только в заводском состоянии
Подождите
Новости загружаются