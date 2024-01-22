За 44-летний BMW дают больше 300 тысяч долларов — это один из 400 дорожных M1

Выставленным на продажу автомобилем в последние годы практически не пользовались

. Продавцу спорткар принадлежит с 2016 года, но за время владения он увеличил пробег примерно на 150 километров. Всего же с момента производства BMW M1 проехал порядка 20 тысяч километров и регулярно не только обслуживался, но и ремонтировался, включая реставрацию некоторых элементов, потерявших заводской внешний вид.

Кроме того, спорткару несколько обогатили комплектацию, установив электростеклоподъёмники, кондиционер и кассетную магнитолу

Becker

, а также украсили кузов полосами в фирменных цветах BMW M

и передним бампером в стиле гоночного M1 Procar.