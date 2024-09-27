За последний Porsche 911 с воздушным охлаждением заплатили 820 тысяч долларов

На аукционе Bonhams ушёл с молотка примечательный экземпляр Porsche 911 Turbo 993. Это последний покинувший территорию завода экземпляр 911, оснащённый мотором с воздушным охлаждением. За спорткар, собранный в марте 1998 года и проехавший 11 тысяч километров, выложили 614 200 фунтов — эквивалент 820 тысяч долларов.
- Этот спорткар собрали за четыре дня до официального завершения производства «воздушных» Porsche 911. Финальным выпущенным экземпляром стал 911 Carrera 4S, но это купе покинуло завод лишь через полгода после производства, так как его покупатель заказал обширный набор опций по программе персонализации Sonderwunsch.
- К примеру, купе получило салон, отделанный тёмно-синей кожей, циферблаты приборов в тон интерьеру, колёсные диски и суппорты в тон кузову, а также увеличенный до 92 литров топливный бак. Кроме того, этот 911 отличается заводским кастомным выхлопом, увеличенной до 450 л.с. отдачей двигателя, дополнительным масляным радиатором и распоркой стоек. Кроме того, этот 911 снабжён целым набором тематических шильдиков, включая табличку с надписью The Last Waltz — под этим названием экземпляр получил определённую известность среди коллекционеров.
- К автомобилю прилагалась копия официального письма Porsche с подтверждением его статуса.
На этом же аукционе в августе планировалось выставить на торги один из считанных экземпляров Porsche 959, собранных из складских запасов компонентов через несколько лет после официального завершения производства. Оценивали купе в суммы до 2 миллионов долларов. Лот был снят с аукциона, и состоялась ли сделка, неизвестно.
«Воздушные» Porsche круты?
Безоговорочно
Не понимаю, что с ними все так носятся
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