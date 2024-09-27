За последний Porsche 911 с воздушным охлаждением заплатили 820 тысяч долларов

К примеру, купе

получило салон, отделанный тёмно-синей кожей, циферблаты приборов в тон интерьеру, колёсные диски и суппорты в тон кузову, а также увеличенный до 92 литров топливный бак. Кроме того, этот 911 отличается заводским кастомным выхлопом,

увеличенной до 450 л.с. отдачей двигателя, дополнительным масляным радиатором и распоркой стоек.

Кроме того, этот 911 снабжён целым набором тематических шильдиков, включая табличку с надписью The Last Waltz

— под этим названием экземпляр получил определённую известность среди коллекционеров.