Porsche 911 Turbo, который за 28 лет не проехал и 210 километров, выставили на торги

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за купе Porsche 911 Turbo, выпущенное в 1996 году. До конца аукциона ещё пять дней, но ставки уже достигли 352 тысяч долларов — это в полтора раза дороже нового 911 Turbo. Дело в том, что спорткар серии 993 отличается мизерным пробегом в 207 километров и с момента выпуска принадлежал только одному владельцу.