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Porsche 911 Turbo, который за 28 лет не проехал и 210 километров, выставили на торги

28-летний спорткар уже стоит более чем в полтора раза дороже нового: один из последних 911 с воздушным охлаждением едва преодолел отметку в 200 километров пробега
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за купе Porsche 911 Turbo, выпущенное в 1996 году. До конца аукциона ещё пять дней, но ставки уже достигли 352 тысяч долларов — это в полтора раза дороже нового 911 Turbo. Дело в том, что спорткар серии 993 отличается мизерным пробегом в 207 километров и с момента выпуска принадлежал только одному владельцу.

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  • Выставленный на продажу экземпляр — один из последних представителей спорткаров Porsche, укомплектованных моторами с воздушным охлаждением, которые особенно ценятся поклонниками бренда. Купе оснащено 3,6-литровым наддувным «оппозитником», развивающим 408 л.с. в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.
  • В оснащение спорткара входят 18-дюймовые колёсные диски, электролюк, электрорегулировки и подогрев передних кресел, а также климат-контроль и CD-чейнджер на 6 дисков, размещённый в багажнике.
  • Несмотря на то, что спорткаром практически не пользовались, его время от времени ремонтировали. К примеру, пришлось перекрасить крышку переднего багажника и задний спойлер, заменить один из патрубков выхлопной системы и даже установить новые турбокомпрессоры. О причинах таких ремонтов не сообщается.

В ноябре прошлого года с молотка ушёл ещё один Porsche 911 схожих лет — выпущенный в 1993 году спорткар в исполнении RSR 3.8 Strassenversion. За одно из всего двух существующих в такой версии купе, проехавшее с момента сборки всего 10 километров, выложили в итоге 2 127 500 долларов.

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#Спорткары#Аукционы#Porsche#911#Капсулы времени
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