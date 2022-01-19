За опасное вождение предложили лишать прав

В рамках заседания рабочей группы в Госдуме, на котором обсуждалось дальнейшее ужесточение ответ­ственности для нарушителей ПДД, представители Госавто­инспекции предложили ввести более суровые санкции за так называемое опасное вождение — вплоть до лишения водитель­ского удосто­верения. При этом, как уточняет «КоммерсантЪ», согласия между законо­творцами и ГИБДД по поводу самого определения опасного вождения до сих пор нет.

Замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин выступил на заседании с инициативой лишать прав тех водителей, которых застигли за опасным вождением при отягчающих обстоятель­ствах. Таковыми предлагается считать, к примеру, повторный проступок в течение определённого срока, а также опасное вождение водителем, уже лишённым удосто­верения либо в состоянии опьянения.

Депутаты считают, что в этом случае принимать решение по поводу дополнитель­ных санкций должен будет лишь суд, при этом необходимо предусмотреть возмож­ность дальнейшего усиления наказания. Снова прозвучало, к примеру, предложение ввести конфискацию транспортных средств — в том числе и для нетрезвых водителей-рецидивистов.

При этом в ГИБДД считают, что фиксировать «опасное вождение» смогут только инспекторы ДПС лично, так как в ведомстве сомневаются в возмож­ностях современных дорожных камер. Замначаль­ника дептранса Москвы Андрей Корнеев в свою очередь заявил, что комплексы уже способны фиксировать подобные нарушения при помощи видеозаписи.

Термин «опасное вождение» был внесён в ПДД в 2016 году, однако ответ­ственности за это нарушение пока нет. В проект нового КоАП включён штраф в 3 тысячи рублей, но власти до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу определения самого термина «опасное вождение». По данным издания, в ГИБДД уверены, что существующее определение вполне удовлетворяет предъявляемым требованиям — в целом оно объясняет опасное вождение как «неоднократное совершение одного или совер­шение нескольких подряд нарушений Правил». При этом в Госдуме полагают, что перед установле­нием наказания определение необходимо дополнительно скорректировать, сделав его более простым для понимания.

Последним нововведением прошлого года в сфере ужесточения ответ­ственности для водителей стала уголовная ответ­ственность для лихачей. За неодно­кратное превышение скорости либо выезд на встречную полосу водитель может при определённых обстоятель­ствах лишиться свободы на срок до трёх лет.