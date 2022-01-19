За опасное вождение предложили лишать прав

В рамках заседания рабочей группы в Госдуме, на котором обсуждалось дальнейшее ужесточение ответственности для нарушителей ПДД, представители Госавтоинспекции предложили ввести более суровые санкции за так называемое опасное вождение — вплоть до лишения водительского удостоверения. При этом, как уточняет «КоммерсантЪ», согласия между законотворцами и ГИБДД по поводу самого определения опасного вождения до сих пор нет.
- Замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин выступил на заседании с инициативой лишать прав тех водителей, которых застигли за опасным вождением при отягчающих обстоятельствах. Таковыми предлагается считать, к примеру, повторный проступок в течение определённого срока, а также опасное вождение водителем, уже лишённым удостоверения либо в состоянии опьянения.
- Депутаты считают, что в этом случае принимать решение по поводу дополнительных санкций должен будет лишь суд, при этом необходимо предусмотреть возможность дальнейшего усиления наказания. Снова прозвучало, к примеру, предложение ввести конфискацию транспортных средств — в том числе и для нетрезвых водителей-рецидивистов.
- При этом в ГИБДД считают, что фиксировать «опасное вождение» смогут только инспекторы ДПС лично, так как в ведомстве сомневаются в возможностях современных дорожных камер. Замначальника дептранса Москвы Андрей Корнеев в свою очередь заявил, что комплексы уже способны фиксировать подобные нарушения при помощи видеозаписи.
- Термин «опасное вождение» был внесён в ПДД в 2016 году, однако ответственности за это нарушение пока нет. В проект нового КоАП включён штраф в 3 тысячи рублей, но власти до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу определения самого термина «опасное вождение». По данным издания, в ГИБДД уверены, что существующее определение вполне удовлетворяет предъявляемым требованиям — в целом оно объясняет опасное вождение как «неоднократное совершение одного или совершение нескольких подряд нарушений Правил». При этом в Госдуме полагают, что перед установлением наказания определение необходимо дополнительно скорректировать, сделав его более простым для понимания.
Последним нововведением прошлого года в сфере ужесточения ответственности для водителей стала уголовная ответственность для лихачей. За неоднократное превышение скорости либо выезд на встречную полосу водитель может при определённых обстоятельствах лишиться свободы на срок до трёх лет.
А вы понимаете, что такое «опасное вождение»?
Конечно, всё очевидно
Я-то понимаю, но вот ГИБДД или суд...
Нет, вообще тёмный лес
Подождите
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