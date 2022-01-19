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За опасное вождение предложили лишать прав

Удостоверения водитель сможет лишиться в случае неоднократного нарушения, при этом определение опасного вождения ещё могут изменить
Новости
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В рамках заседания рабочей группы в Госдуме, на котором обсуждалось дальнейшее ужесточение ответ­ственности для нарушителей ПДД, представители Госавто­инспекции предложили ввести более суровые санкции за так называемое опасное вождение — вплоть до лишения водитель­ского удосто­верения. При этом, как уточняет «КоммерсантЪ», согласия между законо­творцами и ГИБДД по поводу самого определения опасного вождения до сих пор нет.

  • Замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин выступил на заседании с инициативой лишать прав тех водителей, которых застигли за опасным вождением при отягчающих обстоятель­ствах. Таковыми предлагается считать, к примеру, повторный проступок в течение определённого срока, а также опасное вождение водителем, уже лишённым удосто­верения либо в состоянии опьянения.
  • Депутаты считают, что в этом случае принимать решение по поводу дополнитель­ных санкций должен будет лишь суд, при этом необходимо предусмотреть возмож­ность дальнейшего усиления наказания. Снова прозвучало, к примеру, предложение ввести конфискацию транспортных средств — в том числе и для нетрезвых водителей-рецидивистов.
  • При этом в ГИБДД считают, что фиксировать «опасное вождение» смогут только инспекторы ДПС лично, так как в ведомстве сомневаются в возмож­ностях современных дорожных камер. Замначаль­ника дептранса Москвы Андрей Корнеев в свою очередь заявил, что комплексы уже способны фиксировать подобные нарушения при помощи видеозаписи.
  • Термин «опасное вождение» был внесён в ПДД в 2016 году, однако ответ­ственности за это нарушение пока нет. В проект нового КоАП включён штраф в 3 тысячи рублей, но власти до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу определения самого термина «опасное вождение». По данным издания, в ГИБДД уверены, что существующее определение вполне удовлетворяет предъявляемым требованиям — в целом оно объясняет опасное вождение как «неоднократное совершение одного или совер­шение нескольких подряд нарушений Правил». При этом в Госдуме полагают, что перед установле­нием наказания определение необходимо дополнительно скорректировать, сделав его более простым для понимания.

Последним нововведением прошлого года в сфере ужесточения ответ­ственности для водителей стала уголовная ответ­ственность для лихачей. За неодно­кратное превышение скорости либо выезд на встречную полосу водитель может при определённых обстоятель­ствах лишиться свободы на срок до трёх лет.

А вы понимаете, что такое «опасное вождение»?

Конечно, всё очевидно
Я-то понимаю, но вот ГИБДД или суд...
Нет, вообще тёмный лес

Подождите

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#ГАИ#Законы и штрафы
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Комментарии
Комментарии18
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19 января 2022
Правильно. По моему мнению ,если водитель нарушил правила,то заставить его их выучить надо.Пусть перездают по новой с нуля и двойной оплатой. После нарушения правил управления,даже незначительных ,поскольку транспортное средство это опасный для использования инструмент отбирать разрешение,а при нарушении причинившем смерть отбирать и транспортное средство. Не умеешь нечего убивать людей и животных ходи пешком.Законы надо соблюдать всем и все всегда.Нато они и писаны.
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24 января 2022
+1. Верно сказано. С нами - баранами нужно жёстко, но справедливо.
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19 января 2022
Депутаты пишут законы под себя. Вот этот и есть один из примеров такого.
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19 января 2022
На счёт депутатов я согласен с СИНИЙ МИНИВЭН. Они эти законы придумывают вообще не думая о последствиях и, что на дороге могут быть разные ситуации. Как сами депутаты говорят: &quot;А давай попробуем&quot;. Вдруг получится. А, что с людми будет, зачем им об этом думать. Они же не прикосаемые и родственников отмажут да ещё и галочку получат, за то, что законопроект придумали и бабло конечно. Если короче, всё как обычно в России.
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22 января 2022
Я вот не понимаю, что такое &quot;опасное вождение&quot;. 3 перестроения за 20 секунд - опасно? А 2 перестроения? А если 3,но за 30 секунд? Зато я не сомневаюсь, что голодный гаец поймёт, чтоб ему пусто было
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24 января 2022
Просто для сравнения. За океаном заняли свою полосу и едут по ней до конца - нет у них в головах &quot;шашек&quot;, постоянного перестроения, в отличии от нас - дураков.
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24 января 2022
а мне кажется опасно едет тот кто в левой полосе &quot;тошнотит&quot;
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24 января 2022
Все верно. Только заграницей никто в левом ряду не тошнит. А если видят сзади догоняющего, то вежливо перестраиваются правее.
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25 января 2022
Что значит &quot;тошнотить&quot;??? Скорость движения 60 км\ч, а если какой-то чудак на букву М хочет летать - пусть покупает вертолет!
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24 января 2022
Мне кажеться что по нечищенным дорогам это проще всего делать, дак пусть тогда дорожники постараются и им поможет администрация в их нелегком труде, потому как бы не старались дороги очищать все равно с погодными условиями не справиться со старой техникой
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24 января 2022
Конфисковывать это запредельно. У нас некоторые люди терафлю выпьют и покажет. Нужно определять реальные грани когда человек реально сознательно напился и сел за руль, тогда да. А так с учетом дырок в наших законодательствах их каждый будет применять как угодно и чего ждать от этого всего непонятно, а скорее всего ни чего хорошего. Пытаемся лечить одну проблему (пьяные водители и опасное вождение) и получаем кучу других из за недоработок законов.
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24 января 2022
надо принимающих эти законы поставить в положение обычных водителей, т.е. без льгот. и сотрудников ГИБДД в нерабочее время, тоже. за рубежом, на чей опыт очень любят ссылаться и депутаты, и руководство ГИБДД, нет привилегий на дороге. штрафуют всех. и министра, и членов королевских семей.
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24 января 2022
Им бы таблетки принимать, а не законы. Паранойя одна: лишь бы все запретить. А слабо пойти путем разумным, а именно - культуру вождения прививать, уважение к ближнему, и воспитывать молодежь?
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25 января 2022
Отрасль штрафообложение, более интересует нынешних представителей законодательства…, а вот как бы сделать так, чтобы выгнать их из страны, более интересует законопослушных всё больше и больше с каждым годом
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25 января 2022
Гибдд нужно убрать, а главного гбшника пожизненно посадить тогда будет всё норм, кто с головой дружит, будет ПДД соблюдать, а кто не дружит просто бить ебало на месте, без ответственности
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