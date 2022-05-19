Для ГИБДД не могут купить новые автомобили

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МВД и Минпромторг прорабатывают новые возможности приобретения новых служебных автомобилей для ГИБДД в условиях падения российского авторынка. Как пишет «КоммерсантЪ», в 2022 году ведомство должно было получить 2,8 тысячи новых машин, но поставки находятся под угрозой из-за нынешней экономической ситуации.
Из-за кризиса поставок комплектующих на российские заводы и заявлений целого ряда компаний о приостановке работы на российском рынке продажи новых автомобилей в нашей стране побили 15-летний антирекорд. В апреле в нашей стране было продано только 32,7 тысячи машин.
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