Южнокорейские власти обвинили Tesla во лжи. Компания завысила запас хода электрокаров в рекламе

Южнокорейское агентство по справедливой торговле (KFTC) проводит расследование в отношении Tesla, сообщает агентство Reuters. Производитель подозревается в завышении характеристик аккумуляторов электрокаров в рекламе.

Tesla получила письмо от KFTC c предупреждением о нарушении закона о добросовестной рекламе. В нём указано, что компания преувеличила максимальный пробег некоторых своих моделей.

К примеру, в рекламе Model 3 производитель указал, что пробег электромобиля составляет 528 километров. Однако в KTFC считают, что при минусовой температуре запас хода будет меньше и Tesla не предупредила об этом клиентов.

Также KTFC планирует оштрафовать компанию за нарушение прав потребителей. Клиенты Tesla должны вносить залог в 85 долларов для составления предзаказа на автомобиль, однако если они отказываются от покупки машины, то залог им не возвращают. В KTFC считают это противозаконным.

Корейский регулятор планирует провести встречу с представителями Tesla и решить, какому уровню санкций будет подвергнута компания. В Tesla произошедшее пока никак не прокомментировали.

Ранее Tesla отозвала в США 579 тысяч автомобилей из-за функции Boombox. У электромобилей есть устройство предупреждения пешеходов, представляющее собой внешние динамики. С помощью Boombox эти колонки можно использовать для проигрывания музыки и пользовательских звуков. В американском департаменте безопасности дорожного движения сочли, что это может быть опасно для окружающих, поскольку звуки музыки перекрывают предупреждающие сигналы. Изменения в работе Boombox будут сделаны через онлайн-обновление.