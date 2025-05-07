Югославскую марку Yugo хотят возродить: представлен первый концепт

Дебютная модель Yugo пока не имеет собственного названия. Макет представляет собой компактный трёхдверный хэтч с рядом дизайнерских отсылок к оригинальным Yugo, при этом

По предварительным данным, возрождённый Yugo базируется на одной из уже существующих платформ и будет оснащаться главным образом традиционными топливными двигателями в сочетании с механической коробкой или «автоматом», хотя разработчики не исключают появления электрифицированных вариантов. Кроме того, у Yugo появится «оспортивленная» модификация, прототип которой планируется представить в сентябре на одной из выставок в Германии. Тогда же,

как ожидается

, будут обнародованы первые технические детали. Полноценная премьера товарной модели намечена на 2027 год и состоится в Белграде.