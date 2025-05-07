Югославскую марку Yugo хотят возродить: представлен первый концепт

На выставке Car Design Event в Мюнхене представили первый концепт возрождаемой марки Yugo, который дебютировал в виде масштабного макета. Автомобили под этим брендом во второй половине прошлого века выпускала югославская (позже сербская) компания Zastava. По данным Carscoops, инициаторы возрождения марки планируют разработать небольшой доступный хэтч для европейского рынка, при этом ходовые прототипы появятся не ранее 2027 года.
- Дебютная модель Yugo пока не имеет собственного названия. Макет представляет собой компактный трёхдверный хэтч с рядом дизайнерских отсылок к оригинальным Yugo, при этом в некоторых стилистических решениях можно усмотреть сходство с актуальным модельным рядом Dacia. Облик будущей новинки разработан сербским дизайнером Дарко Марчетой.
- По предварительным данным, возрождённый Yugo базируется на одной из уже существующих платформ и будет оснащаться главным образом традиционными топливными двигателями в сочетании с механической коробкой или «автоматом», хотя разработчики не исключают появления электрифицированных вариантов. Кроме того, у Yugo появится «оспортивленная» модификация, прототип которой планируется представить в сентябре на одной из выставок в Германии. Тогда же, как ожидается, будут обнародованы первые технические детали. Полноценная премьера товарной модели намечена на 2027 год и состоится в Белграде.
- Оригинальные Yugo выпускались с 1980 по 2008 год, всего было собрано около 800 тысяч автомобилей. Продавали эти хэтчи не только в Югославии и Европе — относительно небольшие партии поставлялись в Северную и Латинскую Америки, а также в Северную Африку.
Крупные европейские автопроизводители в последнее время также возвращают в свои модельные ряды обозначения из прошлого века. К примеру, компания Citroen хочет возродить культовую модель 2CV, известную под прозвищем «Гадкий утёнок», хотя случится это только через несколько лет.
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