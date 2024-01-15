Японские студенты воспроизвели концепт Toyota 2015 года на платформе Mazda

Насколько можно судить по

имеющимся фото, большая часть кузовных элементов донора была заменена самодельными. Это не только крылья, лишившиеся штатных расширителей арок, но и, к примеру, решётка радиатора, бампер с большим сплиттером и канардами, а также задний бампер, крышка багажника и диффузор. Кроме того, автомобиль снабдили новой диодной оптикой в стилистике концепта и массивным антикрылом с креплением типа swan-neck.