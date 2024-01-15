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Японские студенты воспроизвели концепт Toyota 2015 года на платформе Mazda

Работа студентов имеет одно существенное отличие от исходника: это родстер, тогда как оригинальная Toyota S-FR имела жёсткую крышу
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Группа студентов Технологического университета Сайтамы представила на Tokyo Auto Salon родстер под названием S-FR. Как название, так и дизайн родстера являются прямыми отсылками к концепту Toyota S-FR образца 2015 года, но, как уточняет CarBuzz, проект базируется на «тележке» Mazda MX-5.

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  • Насколько можно судить по имеющимся фото, большая часть кузовных элементов донора была заменена самодельными. Это не только крылья, лишившиеся штатных расширителей арок, но и, к примеру, решётка радиатора, бампер с большим сплиттером и канардами, а также задний бампер, крышка багажника и диффузор. Кроме того, автомобиль снабдили новой диодной оптикой в стилистике концепта и массивным антикрылом с креплением типа swan-neck.
  • Как аэродинамическое оперение, так и цветовое решение кузова подсмотрены студентами у трековой модификации S-FR. При этом имеется одно заметное отличие: Toyota никогда не показывала концепт в версии с открытым верхом.
  • Toyota S-FR дебютировала в качестве прототипа доступного спорткара, который мог бы занять место на ступень ниже купе GR 86. Дальше концепта развитие S-FR так и не зашло, несмотря на благожелательные отзывы. Тем не менее Toyota может вернуться к идее бюджетного купе, но уже в форме электрокара. В феврале прошлого года сообщалось, что такое купе планируется разработать с участием партнёров — Daihatsu и Suzuki.

Неплохо состарилась MX-5, верно?

Да, отличный спорткар, срочно в серию
Студенческая самоделка, ничего более

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#Концепты#Mazda#MX-5#Самоделки#Toyota
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