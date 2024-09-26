«Япония» дороже «Китая»: реальные цены и наличие Toyota RAV4 у дилеров

Тойоты, несмотря ни на что, продолжают пользоваться в России неплохим спросом. В начале года мы уже писали о ценах и наличии RAV4 у российских дилеров. Сейчас же объявлений о продаже таких кроссоверов ещё больше. Поэтому мы решили вновь обзвонить автосалоны и узнать, сколько реально стоят свежие «рафики», в каких комплектациях представлены и в каких городах прямо сейчас можно купить такой автомобиль.
Комплектации Toyota RAV4 и откуда их везут в РФ
RAV4 поступают в Россию по «параллельному» импорту из Китая или Казахстана. В первом случае паркетник выпускают на китайских заводах, комплектации и оснащение отличаются от японской версии, которую собирают на родине и отправляют для продажи в страны СНГ. Экземпляры из Казахстана дороже вариантов из КНР на 1 000 000 — 1 500 000 рублей. Если машину из Поднебесной можно купить в среднем за пять миллионов, то стоимость кроссовера производства Японии превышает 6 000 000 рублей.
Менеджеры дилерских центров объясняют это тем, что, во-первых, японская сборка «более качественная», во-вторых, эти машины с завода ориентируют на рынок стран СНГ: в настройках мультимедийной системы есть русский язык, также присутствуют зимние опции. Но многие продавцы продолжают возить автомобили и из КНР, чтобы обеспечить более привлекательный ценник.
Поэтому большинство автомобилей в продаже представлены в «китайских» комплектациях Fashion, Fashion Plus, Adventure Plus и Adventure Ultimate. Самый популярный вариант — предмаксимальный Adventure Plus, именно он встречается в большинстве ДЦ по России.
Вариантов оснащения у RAV4 в Китае ещё больше, но в РФ завозят только вышеназванные. В таких версиях у паркетников довольно современная начинка: хороший набор ассистентов водителя, датчики света и дождя, 18-дюймовые колёса, люк, панорамная крыша (начиная с комплектации Adventure Plus), мультируль, запуск двигателя с кнопки, подогревы боковых зеркал и передних сидений, электропривод багажника, система автоматической парковки, контроль за полосой движения, круговой обзор, не менее шести подушек безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парктроники, камеры, а также интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.
Версии из Казахстана называются Престиж, Престиж+, Люкс и Люкс+.
В первых двух комплектациях есть 17-дюймовые колёса, зимний пакет, тканевая обивка сидений, мультируль, датчики дождя и света, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, семь подушек, Apple CarPlay и Android Auto. С комплектации Люкс добавляются 18-дюймовые диски, круиз-контроль, беспроводная зарядка и система мониторинга слепых зон. Ну а в максимальной комплектации Люкс+ есть ещё и электрообогрев всей поверхности ветрового стекла и бачка омывателя, подогрев задних сидений, навигационная система и панорамные камеры.
- Комплектация Престиж по казахскому прайсу стоит 20 190 000 тенге — 3,9 миллиона рублей по курсу.
- Престиж+ обойдётся в 20 590 000 тенге — примерно 4 миллиона рублей.
- Люкс — 22 240 000 тенге — 4,3 миллиона рублей.
- Люкс+ — самый дорогой, стоит официально 23 450 000 тенге — 4,5 миллиона рублей.
Основные технические характеристики RAV4 для разных стран схожи: двигатель два литра, вариатор, полный привод. У кроссовера японской сборки мощность мотора составляет 173 л.с., у версии из Китая — 171 л.с. Есть и переднеприводные модификации, но в Россию их не везут.
Сколько стоит Toyota RAV4 в Москве и Санкт-Петербурге
Половина объявлений о продаже новых RAV4 на Авто.ру — от столичных дилеров. То есть в Москве вновь самый большой выбор. И цены в пределах 5 000 000 рублей. Почти все кроссоверы в продаже — в предмаксимальной комплектации Adventure Plus и привезены из Китая.
В крупной сети дилерских центров можно купить такую машину за 4 880 000 рублей. Менеджер сказал, что точно будет скидка: от 30 до 50 тысяч рублей. В салонах дают гарантию на год, но по телефону не уточняют её детали. На складах этой компании стоят более пятидесяти машин — все в одной комплектации.
Другой дилер предлагает RAV4 в аналогичной версии за 4 990 000 рублей. Скидки тоже обещают, причём более значительные — 50–100 тысяч рублей. Здесь в наличии около двадцати машин: в чёрном и белом цветах, а также с кузовом оттенка хаки. Гарантия — 2 года или 100 000 километров.
Также в Москве нашлись и варианты японской сборки, привезённые из Казахстана. У бывших официальных дилеров Toyota есть почти все комплектации кроссовера, кроме базовой Престиж. Более насыщенный Престиж+ предлагают за 5 850 000 рублей, Люкс — за 6 250 000 рублей, а максимальную Люкс+ отдают за 6 490 000 рублей. Гарантия на паркетники составляет 2 года или 60 тысяч километров.
Намного меньше «рафиков» продаётся в Санкт-Петербурге. В основном всё та же китайская комплектация Adventure Plus, но машины предлагают по разным ценам. У одного дилера такой вариант обойдётся в 4 890 000 рублей с гарантией на два года или 100 тысяч километров. В других ДЦ — в 4 950 000 и 5 190 000 рублей. Разницу в стоимости никто не объясняет. Но гарантия аналогичная — два года или 100 тысяч километров пробега. Нашли мы и вариант из Казахстана в комплектации Престиж+ за 5 750 000 рублей с гарантией два года или 60 000 километров.
Сколько стоит Toyota RAV4 в регионах
Найти кроссовер японской сборки из Казахстана в других городах не удалось. И даже если в объявлениях о продаже такие комплектации были указаны, в реальности этих машин в наличии нет. В регионах RAV4 продаётся в основном в той же версии Adventure Plus, но мы обнаружили и несколько других вариантов из Китая.
Например, в Ростове-на-Дону в продаже у дилера осталось два кроссовера в комплектации Fashion Plus за 4 750 000 рублей. В таком исполнении нет подогрева руля и форсунок омывателя: греются только сиденье водителя, ветровое и заднее стёкла, а также боковые зеркала. Панорамной крыши нет, только люк.
В Нижнем Новгороде нашлась самая богатая комплектация Adventure Ultimate. В этом варианте у автомобиля появляются колёса на 19 дюймов, электропривод двери багажника и датчики слепых зон на боковых зеркалах. Стоит такой вариант 5 300 000 рублей. Гарантия от дилера — три месяца или 5000 километров, но можно приобрести дополнительную страховку от поломок за 67 000 рублей. Она действует на протяжении двух лет или 100 000 километров. В этом же ДЦ есть кроссовер в комплектации Adventure Plus — за 4 750 000 рублей.
В самой популярной комплектации Adventure Plus RAV4 представлен и в Самаре. Стоимость — 5 150 000 рублей, но обещаны скидки до 100 000 рублей при личном визите. Также тут есть гарантия на два года или 60 000 километров. Похожая цена на кроссовер в этой комплектации в Краснодаре — 5 100 000 рублей. Но условия гарантии немного отличаются: два года или 75 000 километров.
Дешевле машины стоят в Рязани: та же Adventure Plus продаётся за 4 990 000 рублей. Гарантия — два года или 60 тысяч километров. В Челябинск только что приехала партия машин, которые будут продавать за 4 980 000 рублей. Это снова комплектация Adventure Plus. Гарантия платная — 20 000 рублей в год.
Точно такая же цена на кроссоверы в аналогичной комплектации и в Новосибирске: 4 980 000 рублей, в наличии две штуки, хотя в начале сентября было больше двадцати. Гарантия — два года или 100 тысяч километров. В Перми такие же «рафики» обойдутся уже в 5 350 000 рублей. Гарантия от ДЦ есть, но обсуждать условия по телефону менеджер не стал.
Помимо крупных ДЦ, кроссоверы можно найти и у небольших продавцов, но сильно сэкономить не получится. Например, в Екатеринбурге продаётся несколько вариантов паркетника китайской сборки за 4 499 000 рублей (версия Adventure Plus). Гарантия стоит 30 000 рублей в год. В Самарском салоне нашёлся такой же RAV4 за 4 650 000 рублей, а в Краснодаре — за 4 550 000 рублей. Гарантию в обоих случаях не предоставляют.
Во Владивостоке можно приобрести новый «равчик» (именно так на Дальнем Востоке называют RAV4), но только в автосалонах, где не дают гарантий. Цены называют в диапазоне от 3,9 до 4,5 миллиона рублей.
Что с русификацией RAV4
Если на машинах из Казахстана медиасистема русифицирована изначально, то на китайских версиях русского языка нет. Однако при подключении телефона через Apple CarPlay или Android Auto интерфейс будет работать на русском языке, но лишь в режиме «отзеркаливания» смартфона. По словам менеджеров нескольких ДЦ, самостоятельно перепрошивать устройство смысла нет — это дорого, поэтому спросом такая услуга не пользуется.