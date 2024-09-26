«Япония» дороже «Китая»: реальные цены и наличие Toyota RAV4 у дилеров

RAV4 поступают в Россию по «параллельному» импорту из Китая или Казахстана. В первом случае паркетник выпускают на китайских заводах, комплектации и оснащение отличаются от японской версии, которую собирают на родине и отправляют для продажи в страны СНГ. Экземпляры из Казахстана дороже вариантов из КНР на 1 000 000 — 1 500 000 рублей. Если машину из Поднебесной можно купить в среднем за пять миллионов, то стоимость кроссовера производства Японии превышает 6 000 000 рублей.

Менеджеры дилерских центров объясняют это тем, что, во-первых, японская сборка «более качественная», во-вторых, эти машины с завода ориентируют на рынок стран СНГ: в настройках мультимедийной системы есть русский язык, также присутствуют зимние опции. Но многие продавцы продолжают возить автомобили и из КНР, чтобы обеспечить более привлекательный ценник.

Поэтому большинство автомобилей в продаже представлены в «китайских» комплектациях Fashion, Fashion Plus, Adventure Plus и Adventure Ultimate. Самый популярный вариант — предмаксимальный Adventure Plus, именно он встречается в большинстве ДЦ по России.

Вариантов оснащения у RAV4 в Китае ещё больше, но в РФ завозят только вышеназванные. В таких версиях у паркетников довольно современная начинка: хороший набор ассистентов водителя, датчики света и дождя, 18-дюймовые колёса, люк, панорамная крыша (начиная с комплектации Adventure Plus), мультируль, запуск двигателя с кнопки, подогревы боковых зеркал и передних сидений, электропривод багажника, система автоматической парковки, контроль за полосой движения, круговой обзор, не менее шести подушек безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парктроники, камеры, а также интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.