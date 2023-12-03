Японец сделал самый лёгкий Land Cruiser: он из пенопласта

Может показаться, что заставка опубликованного ниже видеоролика с youtube-канала Land Cruiser демонстрирует двух очень сильных людей. Они держат на руках внедорожник Toyota Land Cruiser 70. На самом деле эта машина отличается очень низкой массой. Её сделал из пенопласта японский умелец.