Японец сделал самый лёгкий Land Cruiser: он из пенопласта

Может показаться, что заставка опубликованного ниже видеоролика с youtube-канала Land Cruiser демонстрирует двух очень сильных людей. Они держат на руках внедорожник Toyota Land Cruiser 70. На самом деле эта машина отличается очень низкой массой. Её сделал из пенопласта японский умелец.
- Скульптор Масуми Ямагути взял в качестве источника вдохновения обновлённую «семидесятку». Повод весомый: недавно эта модель вернулась на домашний рынок после долгого перерыва. Макет выполнен в натуральную величину.
- В видеоролике детально показан весь процесс создания скульптуры. Для неё взяли несколько больших пенопластовых блоков. Автор тщательно воспроизвёл все нюансы кузова реальной машины. Скопированы изгибы кузовных деталей, узор решётки радиатора и литых дисков. И даже воспроизведён протектор шин.
- По окончании работ кузов окрасили в классический для внедорожника светло-бежевый цвет, а все пластиковые детали — в чёрный. С нескольких шагов автомобиль можно посчитать настоящим. Его выдаёт только отсутствие блеска лака. Вес макета не сообщается.
Toyota представила модернизированную версию внедорожника Land Cruiser 70, выпускаемого с 1984 года, в августе. «Семидесятка» вернулась на внутренний рынок с доработанной внешностью и современным дизельным двигателем. Изменения во внешности и интерьере ограничились несколькими деталями.
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