«Жигули» за 16 миллионов, подорожание ОСАГО и кое-что ещё

Какие автомобили и на сколько уже прибавили в цене в первых числах января? Для кого подорожает полис ОСАГО? Какой автомобиль стал «Главной новинкой 2021 года»? Пересказываем самое важное за неделю.
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Ряд автопроизводителей в январе успел переписать ценники на свои машины. Какие модели подорожали и сколько их уже набралось?
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Что внутри вашей машины: заводская чистота или уют с приятными глазу украшениями? Расскажите, как вы дорабатываете интерьер!
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