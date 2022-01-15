«Жигули» за 16 миллионов, подорожание ОСАГО и кое-что ещё

Какие автомобили и на сколько уже прибавили в цене в первых числах января? Для кого подорожает полис ОСАГО? Какой автомобиль стал «Главной новинкой 2021 года»? Пересказываем самое важное за неделю.

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