Зимние штрафы, неизбежное подорожание ОСАГО и кое-что ещё

Что изменится в ОСАГО в новом году? Много ли российского в новейшем «Москвиче»? За что по невнимательности можно получить штраф? Кратко рассказываем о самом интересном и важном за неделю.
Хотите получать свежие новости и лучшие материалы каждый день? Тогда обязательно подпишитесь на почтовую рассылку Журнала Авто.ру!
Такой версии кроссовера пока нет даже в Китае! Рассказываем в пяти фактах, есть ли смысл доплачивать за четыре ведущих колеса и мощный мотор.
Повышение цен и лимитов, большие штрафы и другое: собрали все нововведения, которые готовятся в системе автострахования в следующем году.
Большая часть нарушений зимой связана с грязью и скрытой под снегом дорожной разметкой. Рассказываем, какие штрафы можно получить из-за нелепых ошибок.
Эти автомобили достойны пристального внимания. Определитесь с фаворитом и отдайте за него свой голос. Победителя назовём незадолго до Нового года!
Чтобы сэкономить, автовладельцы обратились к вторичному рынку. Однако выбирать б/у товары для автомобиля надо осторожно. Объясняем, на что именно обратить внимание.
Последняя разработка рижского завода — минивэн RAF Stils — казалась космосом. Причём не только по советским меркам. Жаль, что этот «космос» так и не был покорён. Почему так получилось и что пошло не так?
Мы нашли на Авто.ру шесть интересных семейных машин из Японии. И все они стоят не дороже 3 500 000 рублей — столько же, сколько новая ГАЗель. Интересно?
Отечественный бренд возродился и теперь выпускает кроссоверы. Мы прокатились на первенце «Москвича» и сравнили с исходником — китайским вседорожником JAC. Много ли у них различий?
Подождите
Новости загружаются