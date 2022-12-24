Зимние штрафы, неизбежное подорожание ОСАГО и кое-что ещё

Что изменится в ОСАГО в новом году? Много ли российского в новейшем «Москвиче»? За что по невнимательности можно получить штраф? Кратко рассказываем о самом интересном и важном за неделю.

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