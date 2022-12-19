Штраф за выезд на автобусную полосу

Специальная полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена для проезда автобусов, троллейбусов, велосипедов, школьных автобусов и легкового такси. Обычно выделенная полоса для общественного транспорта — крайняя правая. Но есть места, где «выделенка» вынесена во второй ряд или занимает всю встречную полосу.

В зимний период выехать на выделенную полосу гораздо проще, потому что дорожная разметка может быть закрыта снегом или дорожной грязью, из-за чего автомобилисты не видят букву «А» и сплошную белую линию. Однако это вряд ли станет оправданием при получении штрафа, так как выделенные полосы маркируются не только разметкой, но и дорожными знаками. Но если водитель лишь слегка зацепит спрятавшуюся под снегом линию разметки при выезде через выделенку со второстепенной дороги или при повороте, то такое нарушение можно будет трактовать в пользу автомобилиста либо оспорить, если нарушение зафиксировала камера.

Размер штрафа за движение по автобусной полосе или остановку на ней по статье 12.17 КоАП составляет 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Более того: в снегопад можно легко оказаться и на автобусной «встречке». А это грозит ещё более серьёзным наказанием по статье 12.15 КоАП — 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.