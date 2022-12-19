С наступлением холодов и ухудшением погодных условий автомобилистам необходимо быть внимательнее на дороге и тщательнее следить за состоянием автомобиля. И хотя большая часть зимних нарушений связана с отсутствием чёткой дорожной разметки и грязью на дорогах, но есть и проступки, которые находятся исключительно в зоне ответственности водителей. Мы собрали несколько штрафов, которые легко получить зимой из-за собственной невнимательности.
Штраф за грязные номера
Управление автомобилем с нечитаемым или установленным с нарушением номерным знаком карается по статье 12.2 КоАП штрафом в 500 рублей. Но водитель может отделаться и предупреждением, если инспектор посчитает, что прямой вины автомобилиста в загрязнении номера нет. Чаще всего такая проблема возникает именно зимой, когда регистрационные знаки быстро покрываются слоем грязи, дорожных реагентов и снега.
Но некоторые водители умышленно скрывают номерные знаки снегом и грязью, ссылаясь на плохую погоду, а иногда и вовсе используют специальные аксессуары, делающие номера нечитаемыми. Для таких автомобилистов по той же статье предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца. Если инспектор заметит в потоке относительно чистый автомобиль с грязными и нечитаемыми номерами, он вполне может заподозрить водителя в умышленном нарушении. В этом случае все факты фиксируют в протоколе, подкрепляя его фотографиями, и направляют в суд.
Штраф за прогрев двигателя во дворе
На прогрев двигателя закон отводит не более пяти минут, а если мотор работает на холостом ходу дольше, то это грозит штрафом. Ведь ПДД запрещают стоянку транспортных средств с работающим двигателем в жилой зоне. Штраф за это предусмотрен ч. 2 ст. 12.28 КоАП и составляет 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Пожаловаться на чужие выхлопные газы в ГИБДД могут недовольные соседи или управляющая компания.
Формально данная статья не распространяется на такси, которое ждёт клиента, а также на машины, ожидающие выхода и посадки пассажиров. Всё дело в определении слова «стоянка». Согласно ПДД, это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. А вот длительный прогрев личного транспорта, который всю ночь простоял под соседскими окнами, может обернуться штрафом.
Штраф за выезд на автобусную полосу
Специальная полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена для проезда автобусов, троллейбусов, велосипедов, школьных автобусов и легкового такси. Обычно выделенная полоса для общественного транспорта — крайняя правая. Но есть места, где «выделенка» вынесена во второй ряд или занимает всю встречную полосу.
В зимний период выехать на выделенную полосу гораздо проще, потому что дорожная разметка может быть закрыта снегом или дорожной грязью, из-за чего автомобилисты не видят букву «А» и сплошную белую линию. Однако это вряд ли станет оправданием при получении штрафа, так как выделенные полосы маркируются не только разметкой, но и дорожными знаками. Но если водитель лишь слегка зацепит спрятавшуюся под снегом линию разметки при выезде через выделенку со второстепенной дороги или при повороте, то такое нарушение можно будет трактовать в пользу автомобилиста либо оспорить, если нарушение зафиксировала камера.
Размер штрафа за движение по автобусной полосе или остановку на ней по статье 12.17 КоАП составляет 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Более того: в снегопад можно легко оказаться и на автобусной «встречке». А это грозит ещё более серьёзным наказанием по статье 12.15 КоАП — 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.
Штраф за выезд за стоп-линию и на «вафельную» разметку
Ещё один массовый штраф, связанный с разметкой, — выезд за стоп-линию на светофоре. Если самой линии не видно и автомобиль немного пересёк её передними колёсами, инспектор вряд ли подпишет протокол, так как в плохую погоду нарушения разметки трактуются в пользу водителей. Но если водитель явно остановился на перекрёстке или обозначенном знаками пешеходном переходе, штрафа не миновать.
Выезд за стоп-линию, согласно статье 12.12 КоАП, наказывается штрафом 800 рублей. Если трактовать такой манёвр как проезд на запрещающий сигнал светофора, штраф составит уже 1000 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей (или лишение прав на 4–6 месяцев).
За выезд на загруженный перекрёсток водителей штрафуют на 1000 рублей по статье 12.13 КоАП. Некоторые автомобилисты полагают, что в плохую погоду «вафельная» разметка жёлтого цвета не работает, но это не так — дорожные камеры фиксируют нарушение на определённом участке дороги независимо от видимости разметки. Последняя наносится лишь для привлечения внимания водителей: даже если её не видно, автомобилиста могут оштрафовать за выезд на загруженный перекрёсток.
Штраф за выключенные фары
ПДД требуют, чтобы в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения был включен ближний свет или дневные ходовые огни. И дорожные камеры уже научились штрафовать за езду с выключенными фарами. Водители получают постановления на 500 рублей по статье 12.20 КоАП.
Зимой сокращается светлое время суток, а в некоторых регионах оно не наступает вообще. А в метель или снегопад водители всегда обязаны держать фары включёнными, даже если на улице светло.