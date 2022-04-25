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Электрокроссовер Mazda MX-30 получит роторный мотор

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Дмитрий Елизаров

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Mazda назвала модель, с которой в линейку компании вернётся знаменитый двигатель Ванкеля. Это новая гибридная модификация кроссовера MX-30 — он дебютировал как электрокар. Об этом пишет Motor1 со ссылкой на заявление компании. Названы и примерные сроки запуска производства такого вседорожника.

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  • Mazda анонсировала дебют и начало сборки гибридного MX-30 с роторным двигателем во второй половине финансового года. По внутреннему расписанию компании финансовый год истекает 31 марта. Уже подтверждено и появление новинки на рынке Северной Америки.
  • В составе гибридной силовой установки кроссовера роторный двигатель не будет иметь прямой связи с колёсами. Мотор используют в качестве генератора электричества для увеличения запаса хода. В январе прошлого года сообщалось, что такая схема может нарастить дальнобойность вседорожника примерно вдвое — до 400 километров.
  • За полгода до этого компания официально подтверждала намерение использовать двигатель Ванкеля в качестве генератора. Однако конкретные сроки появления серийных моделей Mazda тогда не озвучивала.

В январе нынешнего года была опубликована патентная заявка на ещё одну модель с роторным мотором: его также в составе гибридной силовой установки предполагается устанавливать на некое купе либо хэтчбек с задним приводом. Для этой модели разработают принципиально новый двигатель такого типа.

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