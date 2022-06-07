Электрокар Sony и Honda выйдет под новой маркой

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Совместное предприятие Sony и Honda станет независимой компанией, не подчинённой ни одному из брендов-основателей. Об этом глава Sony Кеничиро Йошида заявил агентству Nikkei. Соответственно, электромобиль, который будет продуктом взаимодействия двух компаний, выйдет на рынок под некоей новой маркой.
У самой компании Sony в активе уже два концептуальных электромобиля, хотя фирма неоднократно отрицала намерения превращаться в автопроизводителя. Последний из них был продемонстрирован в январе в рамках выставки CES — это кроссовер длиной 4,8 метра с двумя электродвигателями на 200 кВт каждый и семью экранами в салоне.