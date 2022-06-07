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Электрокар Sony и Honda выйдет под новой маркой

Новости

Дмитрий Елизаров

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Совместное предприятие Sony и Honda станет независимой компанией, не подчинённой ни одному из брендов-основателей. Об этом глава Sony Кеничиро Йошида заявил агентству Nikkei. Соответственно, электромобиль, который будет продуктом взаимодействия двух компаний, выйдет на рынок под некоей новой маркой.

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Концепт-кар Sony Vision S

  • Как именно будет выглядеть новое СП, пока непонятно: переговоры между двумя компаниями продолжаются. Тем не менее меморандум о взаимопонимании Honda и Sony уже подписали — об этом стало известно в начале весны.
  • В рамках СП компания Sony возьмёт на себя разработку программного обеспечения и мультимедийных систем для нового электромобиля. Кроме того, Sony может создать специальный набор «подключённых» сервисов: Йошида упоминал «киберпространство метавселенной», куда можно интегрировать игры, музыку и элементы е-коммерции.
  • В свою очередь компания Honda обеспечит будущему электромобилю аппаратную базу — платформу и силовые установки. Не исключено, что для новинки будут задействованы разработки концерна General Motors: доступ к американской платформе Ultium японская компания имеет благодаря ещё одному совместному предприятию.

У самой компании Sony в активе уже два концептуальных электро­мобиля, хотя фирма неоднократно отрицала намерения превращаться в авто­производителя. Последний из них был продемонстри­рован в январе в рамках выставки CES — это кроссовер длиной 4,8 метра с двумя электро­двигателями на 200 кВт каждый и семью экранами в салоне.

Как считаете, стоит производителям гаджетов заниматься электромобилями?

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