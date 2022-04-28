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Стало известно, какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего

Электрокар Polestar 2 стал дальнобойнее благодаря новой батарее

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Дмитрий Елизаров

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Компания Polestar объявила о доработках лифтбека Polestar 2 к новому модельному году. Технические изменения затронули только базовую одномоторную модификацию, которой увеличили запас хода за счёт новой силовой установки. Но все без исключения Polestar 2 получили новые варианты отделки, а их производство стало более экологичным.

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  • Ранее самый доступный Polestar 2 комплектовался электромотором на 224 л.с. и 64‑киловаттной батареей. Сейчас отдача двигателя выросла до 231 л.с., а за счёт усовершен­ствования химического состава аккумуляторов их ёмкость удалось увеличить до 69 кВтч. В итоге одномоторный Polestar 2 сможет проехать на одной зарядке до 474 километров в зависимости от цикла замеров (в среднем +20 километров).
  • Обновление программного обеспечения позволило повысить мощность зарядного устройства до 130 кВт с прежних 115 — теперь Polestar 2 будет быстрее заряжаться.
  • При сборке электрокара компания начала применять новые алюминиевые корпуса для аккумуляторов: поставщики Polestar используют в их производстве возобновляемые источники энергии. По расчётам компании это позволит уменьшить объёмы вредных выбросов на 750 килограммов СО2 на каждый электрокар.
  • Ещё 600 килограммов экономии должна добавить реализация проекта по переходу на колёсные диски из «экологичного» алюминиевого сплава. Начать применять их Polestar рассчитывает во второй половине нынешнего года.
  • Все Polestar 2 обзавелись новыми цветами кузова и колёсными дисками доработанного дизайна на 19 и 20 дюймов. Возможности отделки салона расширены за счёт кожи наппа (её компании поставляет производитель, использующий «зелёные» технологии). Среди опций появились тепловой насос для батареи с улучшенным температурным диапазоном и усовершен­ствованная система контроля качества воздуха в салоне.

О переводе производства колёсных дисков на возобновляемые источники энергии ранее объявил BMW. Баварский концерн выпускает до 10 миллионов колёс в год. Использование солнечных батарей и ветро­генераторов в из производстве будет избавлять атмосферу от 500 тысяч тонн СО2 ежегодно.

20 километров запаса хода — существенная прибавка?

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