Маленький электрокар Ioniq 5 помог большому грузовику выбраться из снега и стал героем видео

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Издание Electrek опубликовало в Твиттере видеозапись необычной дорожной ситуации, случившейся в заснеженной Эстонии. Компактный кроссовер Ioniq 5 смог вытащить из снежного плена застрявший эвакуатор, который весит в несколько раз больше электромобиля.
Зимой прошлого года аналогичные способности продемонстрировал новый Land Rover Defender. Внедорожнику удалось протащить по голому льду огромный автовоз, загруженный семью другими Land Rover.
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