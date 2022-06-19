Электрический седан от BYD и Toyota показали на патентах

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Toyota не будет полностью переходить на электрокары
Компания Hyundai приоткрыла завесу над недорогим компактвэном Stargazer
Компании BYD и Toyota запатентовали в Китае внешность электрического седана bZ5. Он станет первой моделью совместного предприятия китайского и японского производителей, сообщает CarNewsChina, и будет продаваться под обоими брендами с небольшими косметическими отличиями.
В 2021 году Toyota представила серийный электрокроссовер bZ4X, который получил два варианта силовых установок, солнечные панели на крыше и руль-«штурвал».