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Электрический седан от BYD и Toyota показали на патентах

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Михаил Кондратьев

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Компании BYD и Toyota запатентовали в Китае внешность электрического седана bZ5. Он станет первой моделью совместного предприятия китайского и японского производителей, сообщает CarNewsChina, и будет продаваться под обоими брендами с небольшими косметическими отличиями. 

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  • СП под названием BYD Toyota EV Technology (BTET) было основано в 2020 году, фирмам принадлежит по 50% акций. Как подсказывает название, профиль предприятия — электрокары и комплектующие для них. 
  • В 2021 году японская марка представила 16 перспективных проектов электромобилей. Одним из них был концепт bZ SDN, серийным продолжением которого и станет bZ5. Ранее сообщалось, что это будет четырёхдверка длиной свыше 4,7 метра с колёсной базой почти в 2,9 метра. Масса автомобиля составит около 2,2 тонны. 
  • На патентных изображениях готовящаяся новинка выглядит почти в точности как прототип. Однако отсутствие на картинках ручек дверей, зеркал и некоторых других элементов говорит о том, что это может быть ещё не окончательный вариант дизайна серийного седана. 
  • Весной тестовый экземпляр bZ5 заметили на дорогах Китая. «Шпионам» удалось сфотографировать в том числе интерьер прототипа с очень большим дисплеем медиакомплекса с вертикальной ориентацией. 
  • О начинке электрокара никакой информации пока нет. Сроки премьеры и выхода на рынок тоже неизвестны. 

В 2021 году Toyota представила серийный электрокроссовер bZ4X, который получил два варианта силовых установок, солнечные панели на крыше и руль-«штурвал».

Вы уже знаете, какой электрокар купите в будущем?

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