Оставить коммент

Названы цены премиальных автомобилей Hongqi для России

Электрический кроссовер iCar 03 от концерна Chery заметили на тестах

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

На портале Carnewschina опубликованы шпионские фотографии электрокроссовера iCar 03. Этот суббренд концерна Chery всего месяц назад дебютировал на Шанхайском автосалоне, а модель 03 была в статусе концепт-кара со скрытым салоном. Теперь же машина попалась на трассе, причём без какого-либо камуфляжа.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • 03 своим дизайном очень сильно напоминает Land Rover Defender. В Китае вообще, похоже, началось увлечение брутальным внедорожным дизайном. Однако пока неясно, будет ли у электрического iCar 03 полный привод. Клиренс у модели составит около 170 миллиметров.
  • Заснятая на дороге машина отличается от концепта панелью между фарами. Вместо логотипа в форме буквы i, стилистически перекликающегося с оптикой, здесь просто написано название марки. Другие детали, кажется, вообще не изменились. Фотошпионы утверждают, что спереди в подвеске установлены стойки МакФерсон, сзади применяется многорычажка.
  • В салоне можно заметить кресла с интегрированными подголовниками и часть внушительного центрального дисплея. В соответствии с внешним дизайном внутри установлены массивные поручни на дверях и между передними сиденьями. На облицовке средней стойки кузова видна выштамповка-ручка. На Haval Dargo аналогичная деталь призвана облегчить вход в салон для детей.

Теперь сообщаются новые габариты машины: 4371х1909х1709 миллиметров при колёсной базе 2700 миллиметров. В рамках Шанхайского салона применительно к концепту говорили о размерах 4200х1830х1700 миллиметров при той же базе 2700 миллиметров. Новинка выйдет на рынок ближе к IV кварталу, её предложат как электромобиль с 500-километровым запасом хода и как подзаряжаемый гибрид.

Вам нравится такой дизайн?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании