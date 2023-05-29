Электрический кроссовер iCar 03 от концерна Chery заметили на тестах

Материал по теме
Chery запустит ещё два суббренда и много новых гибридов и электрокаров
Названы цены премиальных автомобилей Hongqi для России
На портале Carnewschina опубликованы шпионские фотографии электрокроссовера iCar 03. Этот суббренд концерна Chery всего месяц назад дебютировал на Шанхайском автосалоне, а модель 03 была в статусе концепт-кара со скрытым салоном. Теперь же машина попалась на трассе, причём без какого-либо камуфляжа.
Теперь сообщаются новые габариты машины: 4371х1909х1709 миллиметров при колёсной базе 2700 миллиметров. В рамках Шанхайского салона применительно к концепту говорили о размерах 4200х1830х1700 миллиметров при той же базе 2700 миллиметров. Новинка выйдет на рынок ближе к IV кварталу, её предложат как электромобиль с 500-километровым запасом хода и как подзаряжаемый гибрид.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий