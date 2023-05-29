Электрический кроссовер iCar 03 от концерна Chery заметили на тестах

В салоне можно заметить кресла с интегрированными подголовниками и часть внушительного центрального дисплея. В соответствии с внешним дизайном внутри установлены массивные поручни на дверях и между передними сиденьями. На облицовке средней стойки кузова видна выштамповка-ручка. На Haval Dargo аналогичная деталь призвана облегчить вход в салон для детей.

Теперь сообщаются новые габариты машины: 4371х1909х1709 миллиметров при колёсной базе 2700 миллиметров. В рамках Шанхайского салона применительно к концепту говорили о размерах 4200х1830х1700 миллиметров при той же базе 2700 миллиметров. Новинка выйдет на рынок ближе к IV кварталу, её предложат как электромобиль с 500-километровым запасом хода и как подзаряжаемый гибрид.