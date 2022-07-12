Немецкий электрогрузовик eBussy превратили в суперкомпактный кемпер

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Немецкая фирма Electric Brands придумала новый вариант суперкомпактного грузовичка Xbus. Его превратили в небольшой кемпер с возможностью трансформации, пишет New Atlas.
Кемпер, равно как и остальные версии Xbus, пока пребывает в статусе концепта. На рендерах машину показали в 2020 году, а «живые» фотографии появились год назад. Как сообщает официальный сайт разработчика, собрано больше 16 000 предзаказов. Базовое шасси с двухместной кабиной стоит от 17,5 тысячи евро, кемпер оценивается как минимум в 29,7 тысячи евро.
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