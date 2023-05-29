Уникальный прототип Chevrolet Avalanche 2022 года продают за 125 тысяч долларов

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Tesla Model Y стала самым продаваемым в мире автомобилем
На площадке Hemmings опубликовано объявление о продаже необычного экземпляра пикапа Chevrolet Aavalanche. Владелец автомобиля утверждает, что собран он в конце 1990-х, примерно за два года до начала официального производства модели на шасси Suburban, и представляет собой бета-прототип будущего пикапа, который использовался на выставках. Автомобиль с пробегом всего 3150 километров оценили в 125 тысяч долларов.
Ещё один необычный автомобиль, выставлявшийся на днях на продажу — купе De Tomaso Pantera выпуска 1972 года. Машина известна своими съёмками в одной из частей «Форсажа», хотя появляется на экране всего на несколько секунд.
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