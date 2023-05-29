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Уникальный прототип Chevrolet Avalanche 2022 года продают за 125 тысяч долларов

Новости

Дмитрий Елизаров

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На площадке Hemmings опубликовано объявление о продаже необычного экземпляра пикапа Chevrolet Aavalanche. Владелец автомобиля утверждает, что собран он в конце 1990-х, примерно за два года до начала официального производства модели на шасси Suburban, и представляет собой бета-прототип будущего пикапа, который использовался на выставках. Автомобиль с пробегом всего 3150 километров оценили в 125 тысяч долларов.

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  • По версии продавца, первоначально Chevrolet построила именно этот прототип для отработки ряда технических решений. Однако позже его превратили в выставочный экземпляр, демонстрирующий возможности Avalanche для путешествий. Пикап получил название Avalanche Basecamp и статус концепт-кара, и в этом качестве демонстрировался на тюнинг-шоу SEMA 2002 года.
  • Отличается Avalanche Basecamp от серийных пикапов, к примеру, особой отделкой с оригинальным жёлтым цветом кузова, DVD-плеером в салоне, а также дополнительным разъёмом для подключения внешнего аккумулятора во время выставок. В бортах грузовой платформы организованы хранилища для кемпинговых аксессуаров, в багажнике и на центральной консоли закреплены два телефона Nokia (по некоторым данным, нерабочие).
  •  Задний борт сделан полым: в дверь встроены плита, раковина и разделочная доска, а также GPS-навигатор. Кроме того, к пикапу прилагается палатка. О силовой установке известно лишь, что Avalanche оснащён мотором объёмом 6,0 литра в сочетании с автоматической коробкой.
  • В 2006-м Chevrolet, по неясной причине не уничтожившая прототип, реализовала его с аукциона Barrett-Jackson. После этого он неоднократно менял владельцев, пока не оказался в Канаде. На продажу автомобиль выставлен, по словам владельца, потому, что он предпочитает ездить на своих машинах, а именно этот экземпляр поставить на учёт нельзя в силу его статуса прототипа.

Ещё один необычный автомобиль, выставлявшийся на днях на продажу — купе De Tomaso Pantera выпуска 1972 года. Машина известна своими съёмками в одной из частей «Форсажа», хотя появляется на экране всего на несколько секунд.

Стоило бы Chevrolet возродить Avalanche?

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