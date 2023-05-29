Уникальный прототип Chevrolet Avalanche 2022 года продают за 125 тысяч долларов

По версии продавца, первоначально Chevrolet построила именно этот прототип для отработки ряда технических решений. Однако позже его превратили в выставочный экземпляр, демонстрирующий возможности Avalanche для путешествий. Пикап получил название Avalanche Basecamp и статус концепт-кара

, и в этом качестве демонстрировался на тюнинг-шоу SEMA 2002 года.