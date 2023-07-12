«Любимая» Kia с уничтоженным передком и скрученным пробегом: о чём не рассказывает продавец
За сумму, которой хватило бы на простенькую Ладу без пробега, на вторичке можно легко найти что-то неординарное и яркое. Но, как доказывает рубрика «Не бит, не крашен», важно не терять бдительность. И в обязательном порядке тщательно проверять приглянувшийся экземпляр.
В новом выпуске разберём объявление о продаже Kia Cerato второго поколения. Но это не распространённый в России седан, а двухдверная версия Koup — таких машин в продаже намного меньше. Автомобилю 12 лет, его одометр показывает 194 тысячи километров, но купе до сих пор не потеряло актуальность и выглядит хорошо даже на фоне экземпляров посвежее. Просят за эту машину 700 тысяч рублей.
По снимкам сложно понять, в каком состоянии сейчас находится Koup: фотографии явно сделаны в разное время и в целом не очень информативны. Но продавец уверяет, что с автомобилем всё хорошо.
Комментарий продавца
Продаю свою любимую машину , состояние хорошее , л/к на 4 для своего года отлично ! Катализатор удалён и стоит прошивка , стоят диски чёрные , заменены колонки в дверных картах , Масло не кушаем , меняю каждые 7000 км ! Скол на капоте не большой , все фары затянуты Пленкой , рекомендую поменять шаровые ,шустрая и резвая , заменены свечи и катушки ! Заменил пружины и стойки с занижением !прокачал выхлоп , стоит не стандартная банка, видео звука выхлопа могу скинуть ,Покупал для себя,продаю из за семейного положения ,
Судя по комментарию, машину продаёт энтузиаст, который не только прокачал Koup, но и о регулярно его обслуживал. Конечно, кому-то доработки могут не понравиться, но для кого-то их наличие — большой плюс. Пора выдвигаться на осмотр, чтобы оценить звук выхлопа и принять решение о покупке? Нет! Для начала открываем Отчёт Авто.ру.
Краткое содержание не выглядит пугающим: с учётом возраста и пробега единственное ДТП в биографии машины — вариант нормы. Правда, есть в отчёте и отметка о расхождении в истории пробегов, но и это пока не повод напрягаться — порой несоответствия возникают из-за ошибок при заполнении каких-нибудь бумаг.
Однако схема ДТП несколько сбивает боевой настрой. Согласно ей, в 2018 году где-то в Москве Cerato получил массу повреждений — отметки есть на всех элементах передней части кузова, обеих дверях и даже на заднем бампере.
В марте 2018-го купе побывало на оценке последствий. И список необходимых работ не оставляет никаких сомнений в том, что купе досталось по полной программе. В него вошли замена капота, передних крыльев, одного лонжерона, лобового стекла, подушек и ремней безопасности, а также большого набора деталей в подкапотном пространстве. Потребовались и стапельные работы, что неудивительно при таком масштабе разрушений.
На момент проведения ремонтного расчёта зафиксированный пробег составлял 178 тысяч километров, то есть был ненамного меньше, чем сейчас, то есть спустя пять с лишним лет. Но как это возможно? Ведь уже в октябре 2018 года машину продавали на Авто.ру с пробегом менее 110 тысяч километров и без каких-либо видимых повреждений!
Вот объявление от 20 октября 2018-го. Абсолютно целая двухдверка, одометр только начал отсчитывать вторую сотню, а цена — 440 тысяч рублей. Более того, невредимый с виду Cerato продавали ещё раньше — в конце лета того же года!
Это объявление было опубликовано всего через 5 месяцев после ремонтного расчёта, который описывал почти уничтоженный автомобиль. Указанный пробег составлял 109 тысяч километров, а визуально автомобиль был в полном порядке. Может, в отчёте есть какая-то ошибка? И сведения о ДТП с расчётом относятся к другому Cerato?
Нет, Koup действительно попал в ДТП и очень сильно пострадал. Всё дело в том, что первое объявление на Авто.ру о продаже этой машины появилось ещё в апреле 2018-го, спустя месяц после аварии. Тогда на одометре двухдверки были 180 тысяч километров.
На фотографиях — всё то, что ожидаешь увидеть, просмотрев расчёт стоимости ремонта. Отдавали купе за 130 тысяч рублей, но продавец был готов к торгу. Покупатель нашёлся молниеносно — объявление убрали всего через 22 минуты после публикации!
В это сложно поверить, но Koup после жёсткой аварии, судя по всем вводным, вернулся на дороги спустя всего семь недель — в начале июня 2018 года он побывал на техосмотре. Ну а ещё через 2,5 месяца он оказался на небольшой площадке по продаже подержанных машин. И автомобиль не только восстановили, но и «освежили» ему показания одометра: примерно на 70 тысяч километров.
Правда, с продажей явно возникли какие-то сложности. На техосмотр в начале 2020 года машина заехала с теми же показаниями одометра, что были и при размещении объявления о продаже в 2018-м — 110 000 км.
И только в начале 2020 года — в тот же день, когда Kia заехала на очередной техосмотр — был возобновлён учёт (с регистрации автомобиль сняли ещё весной 2018-го, через пару месяцев после аварии). Кажется, после спешного восстановления Cerato не особо эксплуатировали.
Впрочем, в руках нынешнего владельца (вероятно, он же автор актуального объявления) двухдверка находится уже почти три с половиной года. Возможно, он и не знал, что Koup побывал в тяжелейшем ДТП. И может быть, не знает до сих пор, хотя скрыть следы такого масштабного и быстрого ремонта вряд ли возможно. Как бы то ни было, эта история — ещё одно доказательство того, что не стоит пренебрегать проверкой истории подержанных машин. Например, с помощью Отчётов Авто.ру, которые доступны любому желающему.
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