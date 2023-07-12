В это сложно поверить, но Koup после жёсткой аварии, судя по всем вводным, вернулся на дороги спустя всего семь недель — в начале июня 2018 года он побывал на техосмотре. Ну а ещё через 2,5 месяца он оказался на небольшой площадке по продаже подержанных машин. И автомобиль не только восстановили, но и «освежили» ему показания одометра: примерно на 70 тысяч километров.

Правда, с продажей явно возникли какие-то сложности. На техосмотр в начале 2020 года машина заехала с теми же показаниями одометра, что были и при размещении объявления о продаже в 2018-м — 110 000 км.