Оставить коммент

NFT-картинку уникального Chevrolet Corvette, к которой прилагается настоящий суперкар, никто не захотел покупать

Рассекречены характеристики первого электробайка Ducati: 148 сил и 275 км/ч максимальной скорости

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Компания Ducati продолжает тесты своего первого электрического мотоцикла, пока известного под обозначением V21L. Работы по доводке байка ещё не завершены, но итальянцы раскрыли его основные характеристики.

Читайте нас в Дзене!
  • Электромотор развивает 148 лошадиных сил и 140 Нм. У него и аккумулятора предусмотрена система жидкостного охлаждения, чтобы обеспечить постоянную максимальную производительность. На трассе Муджелло, одной из самых быстрых в MotoGP, испытатели разогнали Ducati V21L до 275 км/ч.
  • Ёмкость аккумулятора составляет 18 кВт·ч. В ней 1152 цилиндрические ячейки и 110 килограммов массы. Запас хода не сообщается. Мотоцикл создаётся с прицелом на трековое использование, и автономность его в гражданском режиме для создателей не слишком важна.
  • Снаряжённая масса байка — 225 килограммов. В конструкции широко использован карбон. Применяются подвеска от Ohlins и тормоза от Brembo. Так как мотоцикл лишён коробки передач, слева на руле стоит второй рычаг тормоза, что потребует от пилотов радикальной смены рефлексов при управлении.
  • Со следующего года Ducati будет единственным поставщиком серии электрического мирового чемпионата FIM MotoE. В ней и поедет модель V21L. Позднее, используя её наработки, итальянская фирма представит и дорожный электромотоцикл.

Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла детали своего проекта WMC250EV. Это будет самый быстрый в мире электро­мотоцикл. По предварительным расчётам, его максимальная скорость превысит 400 км﻿/﻿ч.

При каких условиях вы бы сели на мотоцикл?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании