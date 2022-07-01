Рассекречены характеристики первого электробайка Ducati: 148 сил и 275 км/ч максимальной скорости

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Компания Ducati продолжает тесты своего первого электрического мотоцикла, пока известного под обозначением V21L. Работы по доводке байка ещё не завершены, но итальянцы раскрыли его основные характеристики.
Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла детали своего проекта WMC250EV. Это будет самый быстрый в мире электромотоцикл. По предварительным расчётам, его максимальная скорость превысит 400 км/ч.
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