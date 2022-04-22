Dodge ищет посла бренда через реалити-шоу. Обещают большую зарплату и интересную работу

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Dodge откажется от Charger и Challenger в течение двух лет (всё из-за электрокаров)
В России могут появиться электрокары новой марки Livan
Необычный проект запустил американский Dodge. Компания ищет бренд-амбассадора, для чего запустила специальное реалити-шоу. Его можно посмотреть на YouTube.
В ноябре компания Dodge объявила, что её заряженные модели Charger и Challenger в течение двух лет будут сняты с производства. Вместе с ними отправится в отставку и мощный двигатель 6.2 V8, который развивает до 818 л.с. Будущие масл-кары марка собирается сделать электрическими.