До 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг

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Московский департамент транспорта сообщил, что до 10 мая власти закроют доступ к сервису каршеринга в центре города до 10 мая. В ведомстве пояснили, что ограничение связано с праздничными мероприятиями.
Ранее в московском Дептрансе рассказали о сокращении количества ДТП с участием каршеринговых машин на 12% по итогам 2022 года. В ведомстве подсчитали, что всего в прошлом году арендные автомобили попадали в аварии 392 раза. В них погибло 20 человек, травмы получили 457 человек, что на 13 и 16% соответственно меньше, чем в 2021-ом.
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