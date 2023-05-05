До 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг

В столичном дептрансе отметили, что на проезд через центр Москвы на автомобиле краткосрочной аренды запрета нет, однако начать или завершить её будет нельзя.

Ограничения будут действовать на ряде улиц в пределах Бульварного кольца. Точный список власти не предоставили, но, судя по инфографике, начать или завершить аренду нельзя будет на улицах рядом со станциями метро «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Театральная», «Китай-город», «Кропоткинская», «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд» и «Площадь революции».

Пользователей сервиса просят обращать внимание на рекомендации операторов каршеринга.

Ранее в московском Дептрансе рассказали о сокращении количества ДТП с участием каршеринговых машин на 12% по итогам 2022 года. В ведомстве подсчитали, что всего в прошлом году арендные автомобили попадали в аварии 392 раза. В них погибло 20 человек, травмы получили 457 человек, что на 13 и 16% соответственно меньше, чем в 2021-ом.