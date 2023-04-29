Для расчёта штрафов ГИБДД предложили снова использовать МРОТ

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью три указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отметил один из авторов законопроекта, существующая система видеофиксации нарушений ПДД несовершенна. Водители могут получать штрафы, сумма которых превышает МРОТ. Разработчики считают, что система наказаний для автомобилистов не учитывает «крайне низкий уровень доходов большинства граждан нашей страны».

Между тем сеть «штрафных» камер на российских дорогах расширяется. Так, с начала года в Московской области установили уже 400 новых камер. За следующий месяц их станет ещё на 200 штук больше. За весь 2022 год радаров на дорогах страны стало больше на 17 процентов.