Для расчёта штрафов ГИБДД предложили снова использовать МРОТ

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Депутаты ЛДПР внесли предложение о возврате к понятию минимального размера оплаты труда (МРОТ) для расчёта величины автомобильных штрафов. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен для получения отзыва в правительство, пишет «РИА Новости». Сейчас МРОТ используют в системе регулирования оплаты труда и назначения пособий.
Между тем сеть «штрафных» камер на российских дорогах расширяется. Так, с начала года в Московской области установили уже 400 новых камер. За следующий месяц их станет ещё на 200 штук больше. За весь 2022 год радаров на дорогах страны стало больше на 17 процентов.
Фото на обложке: roadgid.ru
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