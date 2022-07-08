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Для Ferrari сделали самые тонкие механические часы в мире. Они стоят как четыре гиперкара

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Швейцарский часовой дом Richard Mille представил новую разработку — хронометр RM UP-01, созданный при участии компании Ferrari. Часы претендуют на звание мирового рекордсмена сразу по нескольким показателям: например, это официально самые тонкие механические часы в мире. Стоит RM UP-01 минимум 1 888 000 долларов. При этом флагманскую модель Ferrari гиперкар SF90 Stradale в США можно купить за 507 000 долларов.

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  • Толщина хронометра RM UP-01 составляет всего 1,75 миллиметра. Это на 0,05 миллиметра меньше, чем у прежнего рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra. При этом толщина механизма хронометра — 1,18 миллиметра, и это тоже новый мировой рекорд.
  • Выполнены часы главным образом из особого титанового сплава, который включает в себя 6% алюминия и 4% ванадия. Несмотря на ультракомпактность, хронометр вполне функционален: разработчики утверждают, что он может выдерживать перегрузки до 5000 g и погружение в воду на глубину до 10 метров.
  • На разработку хронометра ушло более 6000 человеко-часов. Всего Richard Mille и Ferrari выпустят только 150 экземпляров таких часов.

Ранее собственные, также очень редкие часы выставлял на аукцион глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas Тото Вольфф. За один из ста выпущенных хронометров под названием Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Edition «Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team» заплатили 160 тысяч фунтов (более 190 тысяч долларов), хотя аукционисты не рассчитывали выручить больше 100 тысяч.

Доведись выбирать, предпочли бы часы или Ferrari?

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