Для Ferrari сделали самые тонкие механические часы в мире. Они стоят как четыре гиперкара

Толщина хронометра RM UP-01 составляет всего 1,75 миллиметра. Это на 0,05 миллиметра меньше, чем у прежнего рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra

.

При этом толщина механизма хронометра — 1,18 миллиметра, и это тоже новый мировой рекорд.