Aston Martin и Girard-Perregaux выпустили часы из карбона от болидов Формулы-1

Aston Martin и швейцарский часовой дом Girard-Perregaux продемонстрировали новый хронометр со сложным названием Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph Aston Martin F1 Edition. Его основным достоинством стало использование карбона от болидов Формулы-1 при изготовлении корпуса и ремешка. Всего будет выпущено 306 таких хронометров — это отсылка к общей длине дистанции Гран-при Великобритании на трассе Сильверстоун.
- Корпус часов сделан из материала, который часовая компания применяет впервые. Это смесь титанового порошка и частиц карбона, источником которых и стали болиды. В процессе изготовления корпуса смесь дополняют тонированной смолой для придания зеленоватого оттенка.
- При создании хронометра углеродное волокно смешивают ещё и с синтетическим каучуком — из этого материала делают ремешок, дополнительно придавая ему «тканый» внешний эффект. Пряжка — также из титана.
- Основным цветом хронометра стал оттенок зелёного, который считается фирменным у Aston Martin, — например, циферблат покрыт такой краской на восемь слоёв. Кроме того, использован и светлый оттенок, отсылающий к визуальным акцентам на болиде Формулы-1, — в него окрашены секундные стрелки. Некоторые элементы дизайна часов должны напоминать воздухозаборники, а задняя часть дополнена сапфировым стеклом.
- В Aston Martin уже заявили, что такие наручные часы будут носить Себастьян Феттель и Лэнс Стролл — пилоты Aston Martin F1.
Несмотря на ограниченность тиража и высокотехнологичные материалы, хронограф от Aston Martin и Girard-Perregaux окажется не таким дорогим, как можно было ожидать. Его цена составит 27 800 долларов, что почти идентично базовой стоимости гибридной Toyota Camry в США. В июне прошлого года этот же альянс демонстрировал турбийон особой конструкции, посвящённый раритетным гоночным Aston Martin, и он оценивался на уровне 150 тысяч долларов.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий