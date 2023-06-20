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Для чего нужны маслосъёмные колпачки клапанов

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Команда Авто.ру

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Любой двигатель внутреннего сгорания — это механизм, детали которого требуют смазки. Одновременно с этим необходимо, чтобы масло при его работе не попадало в камеру сгорания — там должна гореть только смесь воздуха с топливом. Снизу, со стороны коленвала, путь смазке преграждают поршневые кольца. Но есть у масла ещё одна «лазейка», без которой ДВС работать не может, — это впускные и выпускные клапаны. По их штокам масло может стекать из зоны распредвала в камеру сгорания. Чтобы такого не случилось, на клапаны устанавливают специальные уплотнения, или колпачки. Рассказываем, как работают маслосъёмные колпачки, что может случиться, если они выйдут из строя, и каковы признаки износа маслосъёмных колпачков. 

Устройство и принципы работы маслосъёмных колпачков

Для чего нужны маслосъёмные колпачки? Клапан своим основанием («тарелкой») перекрывает доступ в камеру сгорания, а другим концом упирается в кулачок управляющего им распредвала или промежуточного рычага («коромысла»). Этот конец клапана при работе мотора буквально купается в масляной взвеси. Маслосъёмный колпачок не даёт маслу проникнуть вниз по штоку клапана на «тарелку» и далее в камеру сгорания в процессе его движения.

Поэтому маслосъёмные колпачки — неотъемлемая часть газораспределительного механизма (ГРМ) современного ДВС. Обычно это резиновые армированные втулки с жёстким металлическим основанием и пружинкой, прижимающей уплотнительную кромку колпачка к штоку клапана.

Автомобильный двигатель требует наличия не менее двух клапанов на цилиндр (бывает и по три-четыре-пять). Поэтому в 4-цилиндровом моторе задействован набор из как минимум восьми маслосъёмных колпачков.

Как всё, что связано с камерой сгорания, клапан испытывает высокие температурные и механические нагрузки. И неудивительно, что к маслосъёмным колпачкам предъявляются самые жёсткие требования. В условиях высокого ударно-температурного воздействия они должны предотвращать попадание масла в камеру сгорания, не теряя при этом эластичности долгое время.

Маслосъёмные колпачки ВАЗ 2101-2108 (Яндекс Маркет)

Признаки износа маслосъёмных колпачков

Итак, что происходит в головке блока работающего двигателя, если маслосъёмные колпачки полностью исправны и плотно облегают шток клапана. Когда клапан движется вниз, его «тарелка», отрываясь от корпуса головки блока, образует щель для поступления топлива или отвода газов.

Масляная пыль, скатываясь по штоку, упирается в юбку маслоотражающего колпачка. И если уплотнение надёжное, остаётся в зоне работы распредвала, не попадая в образовавшийся зазор.

В противном случае масло попадает, скажем, под выпускной клапан, смешивается с раскалёнными газами и горит, образуя нагар на верхней части «тарелки». Этот нагар со временем не позволит клапану возвращаться на место — герметичность будет нарушена.

В случае с впускным клапаном ситуация иная, но в целом похожая. Масло вместе с топливной смесью засасывается в цилиндры и сгорает там, оставляя нагар уже на стенках цилиндра, на верхней плоскости поршня и на поршневых кольцах.

Общий итог — закоксованность, значительно повышающая износ двигателя и снижающая эффективность его работы. Больше того, проникшее в камеру сгорания масло нарушает нормальное горение воздушно-топливной смеси, а продукты горения забивают канавки поршневых колец, лишая их подвижности. Отсюда снижение компрессии, экономичности двигателя и потеря тяги. Наконец, сгорающее и просто «вылетающее в трубу» масло портит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.

Если вы обнаружили указанные выше признаки неисправности маслосъёмных колпачков, следите за расходом масла. Прежде всего, к мысли о выходе из строя колпачков вас должен подтолкнуть очевидный «масложор». Даже один неисправный маслосъёмный колпачок может заметно увеличить расход масла, но в большинстве случаев они изнашиваются все вместе.

Хотя даже это ещё не повод для капитального ремонта двигателя. Дальше нужно убедиться, что виноваты именно колпачки, а не цилиндро-поршневая группа. Сделать это можно несколькими способами.

Самое простое — дать прогретому мотору несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем резко утопить педаль газа в пол. Если при работе на «холостых» колпачки не держат масло и оно накапливается в коллекторе, то резкий газ большим количеством смеси заставит масло сгореть и буквально вылететь в трубу.

Кто-то при этом должен наблюдать за выхлопом. И если из выхлопной трубы вылетел клуб синего дыма, а на «холостых» дымность опять близка к норме — как минимум колпачки на замену. Как определить износ маслосъёмных колпачков точнее? Чтобы убедиться наверняка, попробуйте перегазовку или торможение двигателем. Сизый дым из выхлопа во время этих манипуляций — ещё один симптом потерявших эластичность колпачков.

Впрочем, опытные мотористы в своих оценках всегда осторожны. Дымность и перерасход масла — верная, но лишь частичная симптоматика, характерная и для других «болезней» двигателя. Как выяснить перед тем, как менять маслосъёмные колпачки, что виноваты именно они? Увы, окончательный приговор маслосъёмным колпачкам можно вынести, только разобрав головку блока цилиндров.

Фото: DanilaDrive

Замена маслосъёмных колпачков

Замена этих маленьких и простых на вид деталей — операция достаточно сложная и трудоёмкая, требующая не только опыта, но и специального инструмента. Чтобы добраться до места, где стоят маслосъёмные колпачки, придётся разбирать головку блока цилиндров.

Во времена расцвета популярности заднеприводных Жигулей колпачки их двигателей не отличались надёжностью — замену сальников клапанов приходилось выполнять едва ли не каждые 30–40 тыс. км. К счастью, именно на «классике» эта процедура относительно проста. Вот только сами эти копеечные детали были большим дефицитом в СССР. Ресурс колпачков на современных автомобилях вырос в разы, но возиться с их заменой самостоятельно желающих поубавилось. Да и сами двигатели стали намного сложнее.

А потому, столкнувшись с проблемой, не спешите бежать на рынок в поисках инструмента для разборки клапанов. Лучше обратиться к специалистам: они точно поймут, когда менять маслосъёмные колпачки, и с большой вероятностью порекомендуют проверенный бренд. Экономия на покупке колпачков точно выйдет боком. Главное — убедиться, что предложенные колпачки соответствуют типу и модификации вашего двигателя.

И ещё одно важное замечание, касающееся маслосъёмных колпачков. В процессе их замены обязательно нужно продиагностировать состояние самих клапанов и втулок, по которым они перемещаются. В старом моторе с большим пробегом они бывают изношены настолько, что даже новые сальники уже не смогут нормально задерживать масло, просачивающееся в камеру сгорания через критический зазор между деталями. В этом случае придётся менять и сами клапаны.

Итак, совсем коротко

  • – Маслосъёмные колпачки — это эластичные армированные втулки, которые устанавливаются на стержне клапана для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания.

  • – Когда менять маслосъёмные колпачки, подскажут потеря тяги, неровная работа двигателя, повышенный расход моторного масла и сизый дым из выхлопной трубы.

  • – Замену колпачков сегодня лучше всего поручить специалистам. Однако при этом стоит убедиться в оригинальном качестве этих деталей и их полном соответствии двигателю вашего автомобиля.

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