Любой двигатель внутреннего сгорания — это механизм, детали которого требуют смазки. Одновременно с этим необходимо, чтобы масло при его работе не попадало в камеру сгорания — там должна гореть только смесь воздуха с топливом. Снизу, со стороны коленвала, путь смазке преграждают поршневые кольца. Но есть у масла ещё одна «лазейка», без которой ДВС работать не может, — это впускные и выпускные клапаны. По их штокам масло может стекать из зоны распредвала в камеру сгорания. Чтобы такого не случилось, на клапаны устанавливают специальные уплотнения, или колпачки. Рассказываем, как работают маслосъёмные колпачки, что может случиться, если они выйдут из строя, и каковы признаки износа маслосъёмных колпачков.
Устройство и принципы работы маслосъёмных колпачков
Для чего нужны маслосъёмные колпачки? Клапан своим основанием («тарелкой») перекрывает доступ в камеру сгорания, а другим концом упирается в кулачок управляющего им распредвала или промежуточного рычага («коромысла»). Этот конец клапана при работе мотора буквально купается в масляной взвеси. Маслосъёмный колпачок не даёт маслу проникнуть вниз по штоку клапана на «тарелку» и далее в камеру сгорания в процессе его движения.
Поэтому маслосъёмные колпачки — неотъемлемая часть газораспределительного механизма (ГРМ) современного ДВС. Обычно это резиновые армированные втулки с жёстким металлическим основанием и пружинкой, прижимающей уплотнительную кромку колпачка к штоку клапана.
Автомобильный двигатель требует наличия не менее двух клапанов на цилиндр (бывает и по три-четыре-пять). Поэтому в 4-цилиндровом моторе задействован набор из как минимум восьми маслосъёмных колпачков.
Как всё, что связано с камерой сгорания, клапан испытывает высокие температурные и механические нагрузки. И неудивительно, что к маслосъёмным колпачкам предъявляются самые жёсткие требования. В условиях высокого ударно-температурного воздействия они должны предотвращать попадание масла в камеру сгорания, не теряя при этом эластичности долгое время.
Признаки износа маслосъёмных колпачков
Итак, что происходит в головке блока работающего двигателя, если маслосъёмные колпачки полностью исправны и плотно облегают шток клапана. Когда клапан движется вниз, его «тарелка», отрываясь от корпуса головки блока, образует щель для поступления топлива или отвода газов.
Масляная пыль, скатываясь по штоку, упирается в юбку маслоотражающего колпачка. И если уплотнение надёжное, остаётся в зоне работы распредвала, не попадая в образовавшийся зазор.
В противном случае масло попадает, скажем, под выпускной клапан, смешивается с раскалёнными газами и горит, образуя нагар на верхней части «тарелки». Этот нагар со временем не позволит клапану возвращаться на место — герметичность будет нарушена.
В случае с впускным клапаном ситуация иная, но в целом похожая. Масло вместе с топливной смесью засасывается в цилиндры и сгорает там, оставляя нагар уже на стенках цилиндра, на верхней плоскости поршня и на поршневых кольцах.
Общий итог — закоксованность, значительно повышающая износ двигателя и снижающая эффективность его работы. Больше того, проникшее в камеру сгорания масло нарушает нормальное горение воздушно-топливной смеси, а продукты горения забивают канавки поршневых колец, лишая их подвижности. Отсюда снижение компрессии, экономичности двигателя и потеря тяги. Наконец, сгорающее и просто «вылетающее в трубу» масло портит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Если вы обнаружили указанные выше признаки неисправности маслосъёмных колпачков, следите за расходом масла. Прежде всего, к мысли о выходе из строя колпачков вас должен подтолкнуть очевидный «масложор». Даже один неисправный маслосъёмный колпачок может заметно увеличить расход масла, но в большинстве случаев они изнашиваются все вместе.
Хотя даже это ещё не повод для капитального ремонта двигателя. Дальше нужно убедиться, что виноваты именно колпачки, а не цилиндро-поршневая группа. Сделать это можно несколькими способами.
Самое простое — дать прогретому мотору несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем резко утопить педаль газа в пол. Если при работе на «холостых» колпачки не держат масло и оно накапливается в коллекторе, то резкий газ большим количеством смеси заставит масло сгореть и буквально вылететь в трубу.
Кто-то при этом должен наблюдать за выхлопом. И если из выхлопной трубы вылетел клуб синего дыма, а на «холостых» дымность опять близка к норме — как минимум колпачки на замену. Как определить износ маслосъёмных колпачков точнее? Чтобы убедиться наверняка, попробуйте перегазовку или торможение двигателем. Сизый дым из выхлопа во время этих манипуляций — ещё один симптом потерявших эластичность колпачков.
Впрочем, опытные мотористы в своих оценках всегда осторожны. Дымность и перерасход масла — верная, но лишь частичная симптоматика, характерная и для других «болезней» двигателя. Как выяснить перед тем, как менять маслосъёмные колпачки, что виноваты именно они? Увы, окончательный приговор маслосъёмным колпачкам можно вынести, только разобрав головку блока цилиндров.
Замена маслосъёмных колпачков
Замена этих маленьких и простых на вид деталей — операция достаточно сложная и трудоёмкая, требующая не только опыта, но и специального инструмента. Чтобы добраться до места, где стоят маслосъёмные колпачки, придётся разбирать головку блока цилиндров.
Во времена расцвета популярности заднеприводных Жигулей колпачки их двигателей не отличались надёжностью — замену сальников клапанов приходилось выполнять едва ли не каждые 30–40 тыс. км. К счастью, именно на «классике» эта процедура относительно проста. Вот только сами эти копеечные детали были большим дефицитом в СССР. Ресурс колпачков на современных автомобилях вырос в разы, но возиться с их заменой самостоятельно желающих поубавилось. Да и сами двигатели стали намного сложнее.
А потому, столкнувшись с проблемой, не спешите бежать на рынок в поисках инструмента для разборки клапанов. Лучше обратиться к специалистам: они точно поймут, когда менять маслосъёмные колпачки, и с большой вероятностью порекомендуют проверенный бренд. Экономия на покупке колпачков точно выйдет боком. Главное — убедиться, что предложенные колпачки соответствуют типу и модификации вашего двигателя.
И ещё одно важное замечание, касающееся маслосъёмных колпачков. В процессе их замены обязательно нужно продиагностировать состояние самих клапанов и втулок, по которым они перемещаются. В старом моторе с большим пробегом они бывают изношены настолько, что даже новые сальники уже не смогут нормально задерживать масло, просачивающееся в камеру сгорания через критический зазор между деталями. В этом случае придётся менять и сами клапаны.
Итак, совсем коротко
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– Маслосъёмные колпачки — это эластичные армированные втулки, которые устанавливаются на стержне клапана для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания.
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– Когда менять маслосъёмные колпачки, подскажут потеря тяги, неровная работа двигателя, повышенный расход моторного масла и сизый дым из выхлопной трубы.
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– Замену колпачков сегодня лучше всего поручить специалистам. Однако при этом стоит убедиться в оригинальном качестве этих деталей и их полном соответствии двигателю вашего автомобиля.
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