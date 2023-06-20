Признаки износа маслосъёмных колпачков

Итак, что происходит в головке блока работающего двигателя, если маслосъёмные колпачки полностью исправны и плотно облегают шток клапана. Когда клапан движется вниз, его «тарелка», отрываясь от корпуса головки блока, образует щель для поступления топлива или отвода газов.

Масляная пыль, скатываясь по штоку, упирается в юбку маслоотражающего колпачка. И если уплотнение надёжное, остаётся в зоне работы распредвала, не попадая в образовавшийся зазор.

В противном случае масло попадает, скажем, под выпускной клапан, смешивается с раскалёнными газами и горит, образуя нагар на верхней части «тарелки». Этот нагар со временем не позволит клапану возвращаться на место — герметичность будет нарушена.

В случае с впускным клапаном ситуация иная, но в целом похожая. Масло вместе с топливной смесью засасывается в цилиндры и сгорает там, оставляя нагар уже на стенках цилиндра, на верхней плоскости поршня и на поршневых кольцах.

Общий итог — закоксованность, значительно повышающая износ двигателя и снижающая эффективность его работы. Больше того, проникшее в камеру сгорания масло нарушает нормальное горение воздушно-топливной смеси, а продукты горения забивают канавки поршневых колец, лишая их подвижности. Отсюда снижение компрессии, экономичности двигателя и потеря тяги. Наконец, сгорающее и просто «вылетающее в трубу» масло портит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.

Если вы обнаружили указанные выше признаки неисправности маслосъёмных колпачков, следите за расходом масла. Прежде всего, к мысли о выходе из строя колпачков вас должен подтолкнуть очевидный «масложор». Даже один неисправный маслосъёмный колпачок может заметно увеличить расход масла, но в большинстве случаев они изнашиваются все вместе.

Хотя даже это ещё не повод для капитального ремонта двигателя. Дальше нужно убедиться, что виноваты именно колпачки, а не цилиндро-поршневая группа. Сделать это можно несколькими способами.

Самое простое — дать прогретому мотору несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем резко утопить педаль газа в пол. Если при работе на «холостых» колпачки не держат масло и оно накапливается в коллекторе, то резкий газ большим количеством смеси заставит масло сгореть и буквально вылететь в трубу.

Кто-то при этом должен наблюдать за выхлопом. И если из выхлопной трубы вылетел клуб синего дыма, а на «холостых» дымность опять близка к норме — как минимум колпачки на замену. Как определить износ маслосъёмных колпачков точнее? Чтобы убедиться наверняка, попробуйте перегазовку или торможение двигателем. Сизый дым из выхлопа во время этих манипуляций — ещё один симптом потерявших эластичность колпачков.

Впрочем, опытные мотористы в своих оценках всегда осторожны. Дымность и перерасход масла — верная, но лишь частичная симптоматика, характерная и для других «болезней» двигателя. Как выяснить перед тем, как менять маслосъёмные колпачки, что виноваты именно они? Увы, окончательный приговор маслосъёмным колпачкам можно вынести, только разобрав головку блока цилиндров.