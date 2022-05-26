Дилеры Renault будут судиться с производителем и требовать компенсации

Дилерам Renault сохранили право на использование товарного знака бренда в течение трёх лет. То есть, до окончания гарантии на последние официально проданные автомобили французской марки. Срок отсчитывается с 16 мая этого года. А вот корпоративные стандарты сервисным центрам больше можно не соблюдать.