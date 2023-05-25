Дилеры премиальной марки Hongqi начнут работу в России в конце июня

Продажи стартуют с самых крупных и дорогих моделей, предназначенных для российского рынка. Седан H9 будут поставлять с «мягкогибридной» силовой установкой на базе 2-литрового турбомотора, кроссовер E-HS9 получит два электродвигателя на 218 и 333 л.с. В течение месяца после этого Hongqi пополнит линейку более доступными предложениями — кроссовером HS5 и седаном H5

, подробностей о которых пока нет.