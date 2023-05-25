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В России продают кроссовер от SAIC и Alibaba с тремя экранами и штурвалом

Дилеры премиальной марки Hongqi начнут работу в России в конце июня

Дмитрий Елизаров

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Российское представительство китайского премиального бренда Hongqi рассказало о формировании дилерской сети. К концу июня в крупных городах России появятся 12 дилерских центров марки, в которых на первом этапе будут представлены флагманские модели. Цены на полноразмерные седан H9 и кроссовер E-HS9 пока не названы.

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  • ООО «ФАВ — Восточная Европа», которое стало дистрибьютором Hongqi в России, откроет дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи. У дистрибьютора уже есть партнёры из числа крупных сетей с опытом работы с люксовыми брендами. Кроме того, представитель марки создаст в Подмосковье склад запчастей и расходных материалов.
  • Продажи стартуют с самых крупных и дорогих моделей, предназначенных для российского рынка. Седан H9 будут поставлять с «мягкогибридной» силовой установкой на базе 2-литрового турбомотора, кроссовер E-HS9 получит два электродвигателя на 218 и 333 л.с. В течение месяца после этого Hongqi пополнит линейку более доступными предложениями — кроссовером HS5 и седаном H5, подробностей о которых пока нет.

Учитывая, что развёртывание сети названо в официальном сообщении первым этапом, в дальнейшем дилерские центры Hongqi будут появляться и в других городах России. При этом Hongqi ничего не сообщает о перспективах локализации производства автомобилей, хотя в марте стало известно, что представители китайского премиального бренда могут обосноваться на конвейере завода, ранее принадлежавшего Mercedes-Benz.

Пойдёте смотреть на китайский премиум?

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