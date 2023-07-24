Кроссовер Duster прошёл «лосиный тест» медленно, но безопасно

Материал по теме
Renault Duster провалил краш-тест Latin NCAP: ни одной звезды
Аварий с такси в Москве стало меньше на 13 процентов
Испанское издание km77 выложило на своём YouTube-канале видеоотчёт о «лосином тесте» недавно модернизированного кроссовера Dacia Duster. Его лучшая попытка оказалась небыстрой, и эксперты отметили очень сильное вмешательство электронных систем в поведение машины.
Ранее купеобразный кроссовер Peugeot 408 прошёл «лосиный тест» на 72 км/ч. Модель похвалили за надёжную управляемость и небольшие крены. При прохождении змейки помог «короткий» рулевой механизм, благодаря которому баранку приходилось поворачивать на небольшой угол.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий