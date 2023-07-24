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Кроссовер Duster прошёл «лосиный тест» медленно, но безопасно

НовостиКирилл МалышевКомменты

Испанское издание km77 выложило на своём YouTube-канале видеоотчёт о «лосином тесте» недавно модернизированного кроссовера Dacia Duster. Его лучшая попытка оказалась небыстрой, и эксперты отметили очень сильное вмешательство электронных систем в поведение машины.

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  • Рьяную работу системы стабилизации испытатель отметил ещё при прохождении змейки. Низкую скорость приходилось поддерживать специально, потому что при попытке ехать быстрее вмешательство электроники ещё сильнее сбрасывало скорость. Итог — 27,6 секунды, что близко к результатам Dacia Spring и Jogger, коммерческих Volkswagen Caddy и Multivan.
  • На «лосином тесте» в лучшей попытке Duster показал 71 км/ч. Условно можно зачесть и 72 км/ч, на которых машина лишь слегка задела один конус. Автомобиль показал явную недостаточную поворачиваемость, с которой очень интенсивно борется ESP.
  • Кроме того, водитель отметил значительные крены и отрыв одного из колёс. Если бы страхующие системы вмешивались не столь сильно, результат можно было бы улучшить. На тест вывели переднеприводную версию со 150-сильным турбомотором и «роботом».

Ранее купеобразный кроссовер Peugeot 408 прошёл «лосиный тест» на 72 км/ч. Модель похвалили за надёжную управляемость и небольшие крены. При прохождении змейки помог «короткий» рулевой механизм, благодаря которому баранку приходилось поворачивать на небольшой угол.

Вам нравится, как рулится Duster?

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