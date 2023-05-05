Помеха справа — один из основных принципов, которым руководствуются водители. Однако так называемое «правило правой руки» ПДД описывают несколько запутанно, и многие участники движения трактуют его по-своему. Из-за этого то и дело возникают опасные ситуации и даже аварии. Мы решили внести ясность в этот вопрос и рассказать, что же такое помеха справа: само правило и исключения из него, кто и когда должен уступить дорогу и в каких ситуациях «помеха справа» не работает.
Что такое «помеха справа»
В Правилах дорожного движения как таковой термин «помеха справа» не определяется, но на самом деле у него есть подробная формулировка в отдельном пункте 8.9.
Он гласит: «В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». То есть, если приоритет не установлен дорожными знаками, светофором или иными пунктами ПДД, а другие водители находятся слева от вас — то приоритет при проезде будет у вас. Проще говоря, именно вы в этой ситуации — помеха справа. Такой подход ещё называют правилом правой руки.
Как действует правило «правой руки» на дороге
Многие водители считают это правило универсальным при любых спорных ситуациях. Однако это не так. На самом деле для его использования должны соблюдаться три основных требования:
Траектории движения водителей пересекаются. Например, проезжая равнозначный перекресток, нужно уступить дорогу водителю, который выехал справа, только если ваши пути пересекутся. Это значит, что не нужно ждать, пока автомобиль завершит манёвр, когда ваши траектории никак не связаны.
Нет других противоречащих правилу правой руки обстоятельств. Главными на дороге считаются знаки приоритета, разметка и другие правила, устанавливающие очерёдность проезда. Только если ни одно из них не работает, в силу вступает правило помехи справа. Например, когда две машины движутся по трассе и собираются одновременно перестроиться, они, по сути, равнозначны. Тогда правило и вступает в силу, давая приоритет при перестроении тому, кто на правой полосе. А при выезде с прилегающей территории безоговорочное преимущество у тех, кто едет по основной дороге, и неважно, с какой именно стороны расположен выезд — это прописано в п. 17.3 ПДД.
Участники дорожного движения равнозначимы. То есть, вождение по принципу правой руки возможно только, если все участники движения в «равных условиях». Так на нерегулируемом перекрёстке обычные легковушки будут разъезжаться по принципу помехи справа. Но когда там же встретятся машина и трамвай, приоритет получит рельсовый транспорт. Аналогичная ситуация с ТС спецслужб (при включённых проблесковых маячках и спецсигналах), а также с пешеходами, которые в подавляющем большинстве случаев имеют преимущество перед автомобилями.
Из этого следует, что помеха справа не работает если:
- Установлены знаки и/или светофоры, указывающие, кто из участников дорожного движения (ДД) находится в приоритете, а кто уступает дорогу.
- На перекрёстке есть трамвайные пути. Рельсовый транспорт всегда в приоритете.
- Позиции участников ДД изначально неравнозначны. Примеры: выезд на круговое движение, определяемый пунктом 13.11.1, или перестроение одного автомобиля при прямолинейном движении другого.
Что будет за нарушение правила «помеха справа»
В явном виде штрафа за подобное нарушение в КоАП РФ нет. Однако, в зависимости от дорожной ситуации, водители могут получить взыскание по одной из статей:
- Если не пропустить того, кто приближается справа на равнозначном перекрёстке, это отнесут к пункту 2 статьи 12.13 КоАП РФ. По ней за непредоставление преимущества проезда придётся заплатить 1000 рублей.
- Если водитель не уступил дорогу спецслужбам, это действие трактуют по ст. 12.17. За такое выписывают штраф в размере 500 рублей.
- Остальные случаи описывает статья 12.14. По ней за непредоставление преимущества наказание также составит 500 рублей.
Итак, совсем коротко
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– Правило помехи справа не универсально.
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– Когда действует правило правой руки: траектории движения ТС пересекаются, нет других регуляторов ДД (знак или светофор) и участники движения находятся в равнозначном положении.
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– Во всех остальных случаях следует руководствоваться основными Правилами дорожного движения.
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– Штраф за непредоставление преимущества зависит от сопутствующих факторов и может составить от 500 до 1000 рублей.
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