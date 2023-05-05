Нет других противоречащих правилу правой руки обстоятельств. Главными на дороге считаются знаки приоритета, разметка и другие правила, устанавливающие очерёдность проезда. Только если ни одно из них не работает, в силу вступает правило помехи справа. Например, когда две машины движутся по трассе и собираются одновременно перестроиться, они, по сути, равнозначны. Тогда правило и вступает в силу, давая приоритет при перестроении тому, кто на правой полосе. А при выезде с прилегающей территории безоговорочное преимущество у тех, кто едет по основной дороге, и неважно, с какой именно стороны расположен выезд — это прописано в п. 17.3 ПДД.

Участники дорожного движения равнозначимы. То есть, вождение по принципу правой руки возможно только, если все участники движения в «равных условиях». Так на нерегулируемом перекрёстке обычные легковушки будут разъезжаться по принципу помехи справа. Но когда там же встретятся машина и трамвай, приоритет получит рельсовый транспорт. Аналогичная ситуация с ТС спецслужб (при включённых проблесковых маячках и спецсигналах), а также с пешеходами, которые в подавляющем большинстве случаев имеют преимущество перед автомобилями.

Из этого следует, что помеха справа не работает если: