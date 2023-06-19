Какие бывают амортизаторы

Современные амортизаторы в машине можно разделить на 3 основных типа:

двухтрубный масляный;

двухтрубный газовый;

однотрубный газовый.

Двухтрубный масляный амортизатор — это самый простой вид с атмосферной компенсационной камерой. Её образует вторая, большая по диаметру труба, в которую вставлен основной цилиндр с маслом. Во внутренней трубе располагается шток с поршнем, который при сжатии перемещается вниз. При этом лишняя жидкость, замещаемая в цилиндре штоком амортизатора, выдавливается в пространство между внутренней и внешней трубой. При этом гашение колебаний кузова происходит только за счёт вязкости жидкости.

Благодаря двойным стенкам такая конструкция не боится механических повреждений, но из-за малого объёма основной камеры нагрев жидкости в ней часто происходит интенсивнее, чем охлаждение амортизатора наружным воздухом. Это приводит к вспениванию масла, снижению его вязкости и потере эффективности работы амортизатора. Ещё одним недостатком считается большая масса двухтрубной конструкции. Ведь вес амортизатора влияет на неподрессоренную массу в подвеске, что негативно сказывается на комфорте движения и управляемости автомобиля.

Конструкция двухтрубного газового (или газонаполненного) амортизатора аналогична обычной двухтрубной, за исключением того, что во внешней трубе у такого амортизатора закачан под небольшим давлением газ (обычно, азот), который в отличие от масла может сжиматься при ходе штока амортизатора. За счёт давления снижается возможность вспенивания масла, однако склонность к перегреву амортизатора при интенсивной работе (например, на плохой дороге) остаётся — как и остальные недостатки стандартной конструкции.

Как устроен однотрубный газовый амортизатор? Его конструкция имеет всего одну трубу — она и корпус, и рабочий цилиндр, где перемещается поршень с клапанами, через которые перекачивается масло. Но также в трубе амортизатора есть ещё один, «плавающий» (ни с чем не связанный механически) поршень, разделяющий рабочую жидкость и газ под высоким давлением.

Принцип действия амортизатора однотрубной конструкции достаточно прост: при сжатии подвески поршень смещается вниз, а небольшой объём масла переходит в область над поршнем. Оставшаяся жидкость, на которую давит основной поршень тоже перемещается вниз, заставляя поршень-«поплавок» сжимать газ. Когда колесо движется вниз, процесс происходит в обратном порядке. В такую конструкцию можно закачать значительно больше жидкости и газа по сравнению с двухтрубной, а наличие всего одной стенки позволяет эффективно охлаждать амортизатор. Эти конструктивные особенности исключают перегрев и вспенивание масла. Однако даже при незначительном механическом повреждении корпуса поршень может заклинить, нормальная работа «стойки» будет уже невозможна. А между штоком и корпусом нужно очень надёжное уплотнение, способное выдержать высокое давление внутри узла. Поэтому стоимость однотрубного амортизатора значительно выше, чем у двухтрубных конструкций.