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Высокодетализированную копию Ford Explorer вырезали из дерева

Что происходит на этой фотографии? Автомобиль-лебедь

ИгрыМихаил МедведевКомменты

Казалось бы, что сложного в определении типа кузова? Обособленные моторный и грузовой отсеки, четыре двери — седан. Два посадочных места, откидной верх — родстер. Но как быть, если видишь… лебедя на колёсах?! Это вообще настоящий автомобиль? Или какая-то игрушка? А может быть, перед нами — рекламная продукция? Что, чёрт побери, изображено на этой фотографии?!

  • Что показано на этой фотографии?

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Фото: AlfvanBeem (commons.wikimedia.org)

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