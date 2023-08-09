Что происходит на этой фотографии? Автомобиль-лебедь

Казалось бы, что сложного в определении типа кузова? Обособленные моторный и грузовой отсеки, четыре двери — седан. Два посадочных места, откидной верх — родстер. Но как быть, если видишь… лебедя на колёсах?! Это вообще настоящий автомобиль? Или какая-то игрушка? А может быть, перед нами — рекламная продукция? Что, чёрт побери, изображено на этой фотографии?!