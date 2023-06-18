Если вы видите на панели приборов горящий индикатор жёлтого цвета, например восклицательный знак в скобках, — это как минимум повод обратить внимание на исправность основных систем. В этой статье разберём правильную последовательность действий в случае, если горит восклицательный знак.
Что значит значок «Жёлтый восклицательный знак» на панели приборов
Мы уже подробно разбирали наполнение приборной панели автомобиля и перечисляли значения всех имеющихся на ней сигнальных значков и пиктограмм — начиная от индикации штатной работы тех или иных систем автомобиля (значки зелёного, белого или синего цвета), заканчивая красными сигналами аварийных режимов, при которых дальнейшая эксплуатация машины может быть опасной.
Напомним самое важное. При запуске двигателя все лампочки-индикаторы панели приборов загораются, а через секунду гаснут, тем самым показывая, что лампочки не перегорели, индикаторы работоспособны, а системы, за которые они отвечают, исправны. И если после пуска двигателя на щитке погасли не все значки, это означает, что контролируемая ими система требует проверки и, возможно, ремонта.
Жёлтые (оранжевые) пиктограммы бывают информационными. Однако они зачастую предупреждают о возникшей неисправности либо напоминают о необходимости обслуживания автомобиля. Часто проблему можно решить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.
Значок «Жёлтый восклицательный знак» в зависимости от марки авто бывает разным: в кружке, в скобках, в кружке и скобках одновременно, в треугольнике. Если горит такой восклицательный знак на машине, что значит этот сигнал? Как правило, он призывает уделить внимание тормозной системе автомобиля.
Нередко с ним в паре загораются сопутствующие значки — например, «ABS», отвечающий за работу антиблокировочной системы тормозов, или индикатор системы стабилизации автомобиля (выглядит как машина с извилистым следом). Обычно они уточняют, какой из компонентов электроники работает нештатно.
Когда загорается восклицательный знак на приборке, наиболее вероятной проблемой является падение уровня тормозной жидкости. Сигнал поступает от датчика в поплавковой камере её расширительного бачка. В некоторых моделях пиктограмма «восклицательный знак» бессистемно моргает на ходу: уровень жидкости колеблется во время движения, заставляя то и дело срабатывать датчик.
Тормозная жидкость может вытекать, и тогда эффективность торможения снизится. Иногда сигнализатор срабатывает из-за высокого износа тормозных колодок, при котором поршни сильно выдвигаются из суппортов, и уровень в бачке падает естественным образом. Впрочем, износ колодок может диагностироваться и напрямую, с помощью встроенных датчиков, которые тоже включают восклицательный знак в круге на панели приборов.
Этот же жёлтый или оранжевый индикатор порой обозначает неисправность стояночного тормоза автомобиля. Например, при некорректной работе датчика положения «ручника». Об активированном и работоспособном ручном тормозе обычно сигнализирует аналогичная пиктограмма красного цвета.
Если загорелся восклицательный знак на панели приборов, возможно, неисправна сама система оповещения. К примеру, в части электрики. Иначе говоря, восклицательным знаком датчик работы тормозной системы «сообщает» о собственной поломке или проблеме с контактами.
Что делать, если появился жёлтый восклицательный знак
Нужно понимать, что горящий жёлтый восклицательный знак на панели ещё не означает запрета на эксплуатацию автомобиля. Хотя это серьёзный повод насторожиться и проверить работоспособность тормозной системы.
Нужно искать причину сигнала. Предлагаем чёткий алгоритм действий, который, возможно, поможет найти причину горящего индикатора.
- Остановите машину, если жёлтый или оранжевый восклицательный знак на панели приборов включился на ходу. Либо повремените с поездкой, если это произошло на парковке.
- Нажмите на педаль тормоза, чтобы оценить её жёсткость. Любое заметное изменение жёсткости педали или её хода — повод для обращения в сервис.
- Если машина современная, загляните в раздел меню бортового компьютера «Информация о состоянии автомобиля» — там наверняка будет указана причина появления значка.
- Откройте капот, чтобы проверить уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы, и при необходимости долейте жидкость. Если с собой её нет, нужно будет купить: в другой статье мы объясняли, какими бывают жидкости и насколько они совместимы.
- Проверьте датчик уровня тормозной жидкости. Случается, что в его разъём попадает грязь или влага.
- Если жидкость «ушла», поищите место утечки в тормозной системе. Обычно она просачивается в районе уплотнителей тормозных цилиндров, в местах соединения резиновых и металлических трубок, а также в районе главного тормозного цилиндра под капотом.
- На машине с МКПП обратите внимание и на привод сцепления. Если он гидравлический, у него может быть общий с тормозной системой бачок, а значит, его протечка так же приведёт к падению уровня жидкости.
- Проверьте состояние и работоспособность стояночного тормоза.
- Проверьте тормозные колодки, так как их износ часто становится причиной снижения уровня тормозной жидкости.
- Если определить причину тревоги самому не вышло, остаётся отправить машину на сервис и уже там разобраться, почему горит восклицательный знак на панели приборов. И помните, что ПДД запрещают эксплуатацию транспортного средства с неисправной тормозной системой.
Где ещё используется значок «!» и что он может означать
Сегодня приборные панели даже недорогих и не самых современных авто могут включать по несколько пиктограмм разного цвета, содержащих предупреждающий символ «!». И далеко не обязательно, что все они связаны с тормозной системой.
Например, жёлтая пиктограмма со вписанным в поперечный срез автомобильной шины восклицательным знаком на многих моделях, оборудованных блоком TPMS (системой контроля давления в шинах), говорит о некритичном пока падении давления в колесе.
О многих неисправностях может поведать красный восклицательный знак, вписанный в красный треугольник. Например, о неисправности электроусилителя руля, отказе других электроприборов или коротком замыкании бортовой электропроводки.
Восклицательный знак внутри шестерёнки — тоже не менее тревожный символ, требующий прекратить использование автомобиля. Обычно так обозначаются поломки автоматической коробки передач. Например, при её перегреве.
Словом, вариантов, как и моделей авто, множество, и везде есть свои особенности. Например, у популярного в России Hyundai Solaris треугольник жёлтого цвета с вписанным в него восклицательным знаком может означать как проблемы с системой ABS, так и критическое падение уровня масла в картере двигателя. Поэтому точным источником информации о значении той или иной пиктограммы на приборной панели автомобиля можно считать только инструкцию по эксплуатации, которая, мы надеемся, всегда находится вместе с вами в «бардачке» машины.
Итак, совсем коротко
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– Загоревшаяся пиктограмма жёлтого цвета со вписанным в круг или треугольник восклицательным знаком обычно сообщает о неисправностях тормозной системы.
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– Большинство проблем удаётся найти самостоятельно. Но если не получилось, нужно ехать в сервис.
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– Если тормоза работают исправно, до сервиса можно добраться своим ходом. Когда есть хоть какие-то сомнения, лучше вызвать эвакуатор.