Что значит значок «Жёлтый восклицательный знак» на панели приборов

Мы уже подробно разбирали наполнение приборной панели автомобиля и перечисляли значения всех имеющихся на ней сигнальных значков и пиктограмм — начиная от индикации штатной работы тех или иных систем автомобиля (значки зелёного, белого или синего цвета), заканчивая красными сигналами аварийных режимов, при которых дальнейшая эксплуатация машины может быть опасной.

Напомним самое важное. При запуске двигателя все лампочки-индикаторы панели приборов загораются, а через секунду гаснут, тем самым показывая, что лампочки не перегорели, индикаторы работоспособны, а системы, за которые они отвечают, исправны. И если после пуска двигателя на щитке погасли не все значки, это означает, что контролируемая ими система требует проверки и, возможно, ремонта.

Жёлтые (оранжевые) пиктограммы бывают информационными. Однако они зачастую предупреждают о возникшей неисправности либо напоминают о необходимости обслуживания автомобиля. Часто проблему можно решить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Значок «Жёлтый восклицательный знак» в зависимости от марки авто бывает разным: в кружке, в скобках, в кружке и скобках одновременно, в треугольнике. Если горит такой восклицательный знак на машине, что значит этот сигнал? Как правило, он призывает уделить внимание тормозной системе автомобиля.

Нередко с ним в паре загораются сопутствующие значки — например, «ABS», отвечающий за работу антиблокировочной системы тормозов, или индикатор системы стабилизации автомобиля (выглядит как машина с извилистым следом). Обычно они уточняют, какой из компонентов электроники работает нештатно.

Когда загорается восклицательный знак на приборке, наиболее вероятной проблемой является падение уровня тормозной жидкости. Сигнал поступает от датчика в поплавковой камере её расширительного бачка. В некоторых моделях пиктограмма «восклицательный знак» бессистемно моргает на ходу: уровень жидкости колеблется во время движения, заставляя то и дело срабатывать датчик.

Тормозная жидкость может вытекать, и тогда эффективность торможения снизится. Иногда сигнализатор срабатывает из-за высокого износа тормозных колодок, при котором поршни сильно выдвигаются из суппортов, и уровень в бачке падает естественным образом. Впрочем, износ колодок может диагностироваться и напрямую, с помощью встроенных датчиков, которые тоже включают восклицательный знак в круге на панели приборов.

Этот же жёлтый или оранжевый индикатор порой обозначает неисправность стояночного тормоза автомобиля. Например, при некорректной работе датчика положения «ручника». Об активированном и работоспособном ручном тормозе обычно сигнализирует аналогичная пиктограмма красного цвета.

Если загорелся восклицательный знак на панели приборов, возможно, неисправна сама система оповещения. К примеру, в части электрики. Иначе говоря, восклицательным знаком датчик работы тормозной системы «сообщает» о собственной поломке или проблеме с контактами.